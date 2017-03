Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Zelo živo in pisano je tudi Jadransko morje. Foto: Evgen Suban Evgen Suban je prejel več domačih in mednarodnih nagrad. Foto: Mojca Dumančič, TV Slovenija Tisti, ki pravijo, da je slovensko morje prazno, nimajo prav. Že potop na piranski Punti te povsem navduši. Da v objektiv ujameš barvit in živo pisan podvodni živalski svet, ni treba v tropska morja. Imamo ga pred nosom … Potapljal sem se v celotnem Jadranskem morju in lahko rečem, da je to res pravljični svet. Evgen Suban Evgen se rad potaplja tako v reke kot v jezera, tudi kar nekaj jamskih potopov je že opravil, najbolj pri srcu pa mu je morje. In to naše – Jadransko morje. Foto: Evgen Suban Lepe zgodbe iz globin vseh voda pa deli z vsemi nami - z razstavami in na spletni strani Društva za podvodne dejavnosti Soča Nova Gorica. Foto: Evgen Suban Podvodni svet Jadranskega morja Foto: Evgen Suban VIDEO Podvodni svet Jadrana Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: "Za barvit podvodni svet ni treba v tropska morja, imamo ga pred nosom"

Evgen Suban - Pino, podvodni reševalec in fotograf

13. marec 2017 ob 20:24

Vipava - MMC RTV SLO

Evgen Suban iz novogoriškega Društva za podvodne dejavnosti Soča je z domačega in mednarodnih festivalov podvodne fotografije prinesel že precej nagrad, skrivnostni podvodni svet pa mnogim približa tudi na razstavah - zdaj še v novogoriški mestni hiši, zatem pa v knjižnici v Komnu. Fotografira izključno v Jadranskem morju - in njegove fotografije dokazujejo, da za barvit podvodni svet ni treba v tropska morja, kajti izjemno živopisen je tudi naš Jadran.

Evgen Suban, doma z Gorjanskega na Krasu, nas je povabil na odkrivanje podvodnega sveta reke Vipave: "Pod vodo je povsod ogromno življenja. Res je, da je v morjih bolj barvito kot v rekah, toda tudi sladke vode imajo svoj čar. Predvsem sem vesel za reko Vipavo, da končno postaja vse bolj čista. Vanjo se znova vrača življenje, tudi postrvi že plavajo v prej skorajda izpraznjeni reki. Zanimivost globokih tolmunov Vipave pa so ogromni somi, tudi prek dva metra so veliki. Za potapljača je pravo doživetje, ko se iz oči v oči sreča z jato brkatih orjakov." Na tokratnem potopu jih nismo srečali, smo pa po vrnitvi na suho na bregu reke Vipave poklepetali predvsem o Pinovih – Evgen Suban je namreč med prijatelji bolj poznan kot Pino – morskih fotografijah in o njegovi reševalni dejavnosti pod vodo.

Pod vodo nikoli sam

Ob tokratnem potopu v reko Vipavo je Pina spremljal prijatelj in klubski potapljač iz društva za podvodne dejavnosti Soča – Bogdan Podobnik - Podobca. Prvo pravilo, tudi ko gre za fotografsko odkrivanje globin, je namreč: "Pod vodo - nikoli sam!" Suban poudarja: "Potapljači se gibljemo v okolju, ki nam ni naravno. V vodi živijo ribe, mi smo njihovi gostje. Nihče noče, da se mu zgodi kaj nepredvidenega, da v primeru slabosti ali napake ostane sam, da bi se torej počutil tako, kot bi se riba na suhem. Zato pod vodo vedno v dvoje!" Podobnik mu pritrjuje, ob tem pa še doda: "Tudi zame, ki nisem fotograf, je zanimivo spremljati Pinota in raziskovati dele reke, kamor se sicer sam ne bi podal. Zagotovo nam Evgen, ko gremo z njim in za njegovim fotografskim aparatom, odkriva drugo dimenzijo rečnih globin."

Podvodni svet približati vsem

Evgen se je že pred potapljanjem ukvarjal s fotografijo. Ko se je priključil potapljačem v novogoriškem Društvu za podvodne dejavnosti Soča, pa ga je podvodna fotografija povsem zasvojila: "Hotel sem še ostalim ljudem, kateri zaradi raznoraznih razlogov tega prečudovitega podvodnega sveta ne morejo videti - ta pravljični svet prinesti na fotografijah iz vode, jim ga približati, jih navdušiti za drugo dimenzijo življenja." Bogdan se strinja: "Tudi mi, ki kar nekaj ur preživimo pod vodo, marsikaj spregledamo, zanimive podrobnosti kar nekako gredo mimo. Pino nas opozori na zanimive detajle, na živali, ki se skrivajo med travo, kukajo izza skal, na neverjetno rastlinje pod vodo. Pa tudi, ko kaj zanimivega, nenavadnega vidiš, lahko to kaj kmalu pozabiš, Pino pa vse to za vse nas 'ujame' v večnost."

Fotografira izključno v Jadranskem morju

Evgen se rad potaplja tako v reke kot v jezera, tudi kar nekaj jamskih potopov je že opravil, najbolj pri srcu pa mu je morje. In to naše – Jadransko morje. "Tisti, ki pravijo, da je slovensko morje prazno, nimajo prav. Že potop na piranski Punti te povsem navduši. Da v objektiv ujameš barvit in živo pisan podvodni živalski svet, ni treba v tropska morja. Imamo ga pred nosom …Potapljal sem se v celotnem Jadranskem morju in lahko rečem, da je to res pravljični svet," je navdušen Suban. Njegove fotografije, ki jih razstavlja doma in s katerimi se predstavlja tudi na mednarodnih festivalih, to dokazujejo. In kakšni živalski ali rastlinski motivi so mu pod vodo najljubši? "Težko je v lepem svetu izdvojiti nekaj, kar bi bilo najlepše. Če pa se že moram odločiti, potem so to nenavadne živalce, zelo barvite in čudnih oblik – morski polži. So izredno majhni – od nekaj milimetrov do največ dva centimetra, ki jih fotografiram z makrotehniko."

Brez bliskavice pod gladino ne gre

Pod vodo fotografira s kompaktnim fotoaparatom, želi pa si tudi zrcalnorefleksnega. Sicer pa je ob vsej potapljaški opremi in težkih jeklenkahza podvodnega fotografa izjemnega pomena tudi – bliskavica. "Fotograf si mora pod vodo nesti tudi svetlobo. Barve namreč z vse večjo globino bledijo, izginjajo. Rdeča barva se začne izgubljati že na petih metrih globine, z vsakim metrom globlje je spekter barv ožji. Šele ob pritisku na bliskavico odkriješ čarobnost tudi temnih globin, ki kar naenkrat zažarijo v barvah."

Podvodne fotografije zdaj razstavlja v avli mestne občine Nova Gorica, prihodnji teden bo razstava njegovih del v knjižnici v Komnu. Sodeluje na domačih in mednarodnih festivalih podvodne fotografije, kjer dosega odlične rezultate. Tako je na lanskem odprtem državnem prvenstvu Slovenije v podvodni fotografiji DRM Open16 dosegel tretje mesto v kategoriji kompakt in skupno peto mesto v vseh kategorijah. Na Odprtem državnem prvenstvu Hrvaške v podvodni fotografiji pa je lani dosegel drugo mesto v tematski fotografiji Ambient.

Je tudi podvodni reševalec

Evgen Suban pod vodo ne le uživa, pač pa tudi - rešuje. Kot reševalec potapljač je prek Društva za podvodne dejavnosti Soča sodeloval že v ogromno akcijah. "Večina jih je v rekah Soči in Vipavi. Vse so zahtevne in težke. Nesreče se dogajajo ob slabem vremenu in takrat je vidljivost v vodi praktično nič. Zato moramo biti izkušeni, usposobljeni in previdni. Predvsem ne smemo tvegati življenj podvodnih reševalcev. Vsaka akcija je zgodba zase. Po vsaki je analiza. In vsako reševanje izgubljenega življenja iz vode ti pusti tudi težke posledice na duši," pove Evgen. Potapljači se zato morajo nenehno usposabljati in Pino pravi: "Več kot si v vodi, bolj si pripravljen." In kolikokrat je pod vodo? "Tudi dvestokrat na leto," nam odgovori.

Lepe zgodbe iz globin vseh voda pa deli z vsemi nami - z razstavami in na spletni strani Društva za podvodne dejavnosti Soča Nova Gorica.

Mojca Dumančič, TV Slovenija

Fotografije: Evgen Suban