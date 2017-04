Foto: Začetek festivala Coachella v znamenju tehničnih težav

Radiohead morali zapustiti oder

15. april 2017 ob 16:06

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Kaliforniji se je začel znani glasbeni festival Coachella, ki pa je bil prvi večer v znamenju tehničnih težav, zaradi katerih je zasedba Radiohead celo zapustila oder.

Glasbeni festival v puščavi letos poteka med 14. in 16. ter 21. in 23. aprilom, poleg Radiohead, ki so sinoči festival otvorili, pa bodo med drugim nastopili še Kendrick Lamar, The xx, Empire of the Sun, Justice, New Order in drugi. Vstopnice za festival, ki vsako leto privabi tudi številne znane obraze, so pri uradnih prodajalcih pošle v zgolj nekaj urah.

Na letošnji izvedbi bi morala kot osrednja glasbena izvajalka nastopiti Beyonce, ki pa je bila zaradi nosečnosti koncert primorana odpovedati. Nadomestila jo bo Lady Gaga, ki bo po celem desetletju prva izvajalka po islandski glasbenici Björk, ki bo glavna zvezdnica Coachelle dva konca tedna zapored.

Radiohead so bili glavni izvajalci prvega večera, a med njihovim koncertom ni bila v ospredju sama glasba, temveč cela vrsta tehničnih težav. Zasedba je imela težave z zvokom, ki so bile tako velike, da jih občinstvo občasno sploh ni slišalo. "Ali me zdaj slišite?" je Thom Yorke vprašal, ko se je že drugič vrnil nazaj na oder. Težave so vnovič poskušali odpraviti, a brez uspeha. Tako je zasedba, ko so odpovedali glavni zvočniki na odru, koncert tudi dokončno zaključila.

Več utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji.

P. B.