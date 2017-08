Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zadnje slovo na morju. Foto: EPA Sorodne novice V prometni nesreči umrl 13-kratni svetovni prvak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Zadnje počivališče motociklistične legende postalo morje

V karavani svetovnega prvenstva je dirkal 22 let

7. avgust 2017 ob 16:10

Ibiza - MMC RTV SLO

Španija žaluje za Angelom Nietom, 13-kratnim svetovnim prvakom, za katerega je bila usodna prometna nesreča. K zadnjemu počitku so ga pospremili sorodniki in prijatelji.

Kot smo poročali, je 71-letni nekdanji športnik konec julija v prometni nesreči na Ibizi dobil poškodbo glave. Najprej so ga dali v umetno komo, pozneje pa se je njegovo stanje zelo poslabšalo, 3. avgusta pa je umrl.

Njegovi oboževalci so se nemudoma zbrali pri njemu posvečenem spomeniku na dirkališču v Cadizu, v soboto pa so priredili pogrebno slovesnost v vasici Santa Eularia, za krsto s posmrtnimi ostanki se je zapeljala nepregledna kolona motoristov.

"Ibizo smo izbrali zato, ker je moj oče tukaj živel dolga leta in je imel ta otok zelo rad," je pojasnil njegov najstarejši sin Gelete.

K dejanskemu zadnjemu počitku pa ga je družina pospremila v nedeljo, ko je z zahodne obale otoka odplulo skupno 21 čolnov Nietovih sorodnikov in prijateljev. Na odprtem morju so raztresli njegov pepel in številne cvetlice, čustveno slovo pa so zaokrožili še delfini, ki so plavali ob čolnih.

Uspešna športna kariera

Nieto je bil sedemkrat svetovni prvak v kategoriji do 125 ccm, šestkrat pa v kategoriji do 50 ccm. V karavani svetovnega prvenstva je dirkal 22 let, v tem času je zbral 90 zmag.

Največji uspeh je žel leta 1972, ko je bil z derbijem hkrati prvak v obeh razredih.

