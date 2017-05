Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 8 glasov Ocenite to novico! Za prepis Korana in okraske je porabil tri leta. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Zapis Korana na kar 700 metrov dolgem zvitku papirja

Potreboval je tri leta

3. maj 2017 ob 13:57

Kairo - MMC RTV SLO/Reuters

Egiptovski umetnik Saad Mohamed je tri leta življenja posvetil velikemu projektu - na papirnati zvitek je lastnoročno prepisal celoten Koran; ta naj bi s svojimi 700 metri tako postal najdaljši zapis te temeljne knjige muslimanske vere.

Mohamed se preživlja s tem, da v domačem mestu Belkina severno od Kaira slika islamske motive na zidove in strope različnih stavb. A pred tremi leti se je lotil največjega izziva do zdaj - prepisal je ves Koran in ga ob robu strani tudi okrasil. Kar 700 metrov dolg zvitek papirja je nedavno prvič predstavil javnosti.

"Sam sem financiral ta projekt, saj nimam kakšnih sponzorjev ali velikih prihrankov. Povsem običajen človek sem," je dejal Mohamed, ki sploh nima formalne izobrazbe.

Zdaj bo svoj izdelek pokazal še uredništvu Guinnessove knjige rekordov, saj si želi, da bi ga uvrstili v knjigo kot najdaljši na roko napisan Koran do zdaj. Predstavniki knjige vseh rekordov so sporočili, da že obstaja uradno priznani rekord za največji natiskani Koran, za takšnega, ki je napisan na roko, pa še ne.

Mohamedov izdelek in njegove stvaritve v Belkini si lahko ogledate v galeriji.

A. P. J.