Foto: Zavinek, najbolj osvetljena vas na Dolenjskem, že žari

Privablja obiskovalce od blizu in daleč

24. december 2017 ob 15:32

Zavinek - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Vas Zavinek v občini Škocjan je tudi letos najbolj praznično osvetljen kraj na Dolenjskem. Pred dnevi so prižgali več kot deset kilometrov dolg svetlobni niz stoječih in premikajočih se figur, ki si jih vsako leto ogleda množica obiskovalcev od blizu in daleč.

V Zavinku se je ideja o praznično osvetljenem kraju porodila pred 20 leti, ob tekmovanju za najlepšo okrašeno vas v občini Škocjan. Z leti je svetlobni niz po zaslugi prizadevnih krajanov postajal vse daljši.

Vsako leto dodajajo nove figure in spreminjajo njihovo postavitev po vasi, da je vedno zanimivo za redne obiskovalce, pravi vaščan Zavinka in predsednik Turističnega društva Škocjan Robert Janežič. "Letos imamo okoli 15 novih figur, večinoma risanih junakov, na primer kužke iz Tačk na patrulji in tako naprej," še pravi.

Zadnja leta okoli 20.000 obiskovalcev

"Z vsakim je kar nekaj dela," priznava Janežič, zato priprave na postavitev potekajo kar tri mesece, vaščanom pa pri tem pomagajo gasilci iz Škocjana. Praznično osvetljen Zavinek je znan daleč naokoli, dodaja Robert Janežič. "Obiskovalci nas že zelo dobro poznajo, pridejo iz cele Slovenije, tudi iz tujine. Okoli 20.000, mogoče še malo več - odvisno od leta in vremena -, ljudi nas pride pogledat, tako da smo z obiskom zadovoljni; sicer tudi ne bi tako dolgo vztrajali, če obiska ne bi bilo."

Praznično osvetljeni Zavinek bo na ogled vse do praznikov svetih treh kraljev, in sicer vsak večer od mraka pa do 20.00. V torek, na dan samostojnosti, pa bodo pripravili tradicionalni koncert v počastitev prazničnih dni.

T. K. B., Jože Žura (Radio Slovenija)