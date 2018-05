Foto: Zbogom avtomobili z Zahoda, Putin odslej v ruski limuzini

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Putin se je odločil za patriotsko potezo in mercedesa zamenjal za rusko limuzino znamke Kortezh. Foto: Reuters Luksuzni limuzini naj bi se kmalu pridružili tudi enoprostorci in SUV-vozila. Foto: Reuters Ob vse večjih trenjih med Rusijo in Zahodom bi si lahko potezo Putina razlagali kot jasno sporočilo Zahodu o ruski samozadostnosti. Foto: Reuters Sorodne novice Še šest let: Putin prisegel kot novi stari predsednik Rusije Dodaj v

Poslovil se je od mercedesa

8. maj 2018 ob 14:38

Moskva - MMC RTV SLO

Vladimir Putin, ki je v ponedeljek že četrtič prisegel kot ruski predsednik, se je na inavguracijo pripeljal z limuzino ruske izdelave.

Ruski predsednik, ki je do zdaj za svoj prevoz uporabljal avtomobil znamke Mercedes, se je na inavguracijsko slovesnost tokrat pripeljal z limuzino ruske izdelave. Ob vse večjih trenjih med Rusijo in Zahodom bi si lahko potezo Putina razlagali kot jasno sporočilo Zahodu o ruski samozadostnosti.

Čeprav se zdi, da je limuzina nastala kar čez noč, ni tako. Luksuzno limuzino so začeli razvijati leta 2013 kot del projekta Kortezh. V okviru projekta naj bi kmalu nastali tudi enoprostorci in celo SUV-vozila.

Ruski avtomobili tudi za druge uradnike

Limuzino, ki je, preden je vanjo sedel Putin, prestala nešteto testiranj, so izdelali v ruskem razvojnem središču NAMI, ki naj bi se v prihodnje povezal z domačim izdelovalcem avtomobilov Sollers. Ruski minister za industrijo in trgovino Denis Manturov je napovedal, da bodo avtomobile zamenjali tudi preostali državni uradniki, vendar šele, ko bo na voljo dovolj vozil. Manturov je razkril, da bodo avtomobile tržili pod imenom Aurus, prvi bodo po napovedih na trg prišli na začetku leta 2019, je poročal Deutsche Welle.

Do leta 2020 bo na voljo okoli 5.000 avtomobilov, cena limuzine pa bo po poročanju Rossiya 24 TV primerljiva s ceno Bentleyja ali Rolls Roycea.

Motor za limuzino razvili pri Porscheju

Putin, ki je na oblasti že od leta 2000, si je sicer že dalj časa prizadeval zmanjšati odvisnost od dobrin, uvoženih z zahoda.

Ruski mediji so ob predstavitvi limuzine poudarili, da je limuzina "narejena v Rusiji z ruskimi avtomobilskimi deli". A to ne drži popolnoma, saj so motor zanjo razvili pri Porscheju. Kot je znano, gre za 4,6-litrski turbinski 8-valjni V-motor s 592 konjskimi močmi in 881 Nm navora. Ruske izdelave pa naj bi bil 9-stopenjski samodejni menjalnik.

Deutsche Welle še poroča, da so v projekt luksuzne limuzine kortezh in vozil, ki jih še načrtujejo, do zdaj vložili že 164 milijonov evrov.

Sa. J.