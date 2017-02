Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Preveliki čevlji, živopisana oblačila, rdeči noski ... Klovni so zasedli Hackney. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Zbor britanskih klovnov v čast najbolj znanemu med njimi

Joseph Grimaldi

6. februar 2017 ob 16:21

London - MMC RTV SLO

Joseph Grimaldi, najbolj znan britanski klovn, ki je umrl že davnega leta 1837, nikoli ne bo utonil v pozabo, saj se ga njegovi oboževalci spomnijo vsako leto.

Na desetine odraslih in otrok se vsako leto našemi v klovne in se na ta način spomni na angleškega pantomimika, klovna, igralca in plesalca. Pripravijo komemoracijo, letos je potekala že 71., tokrat v cerkvi v Hackneyju.

V čast Grimaldiju so zapeli več skladb, med njimi Give Me Joy In My Heart, za konec pa so izvedli molitev klovnov.

D. S., foto: EPA/Reuters