Foto: Ženo za vrat in v dir čez vodo

Tekmovanje, ki požene salve smeha

2. julij 2017 ob 15:43

Sonkajaervi - MMC RTV SLO

Zmagovalca letošnje nošnje žena Tasto Miettinen in Kristiina Haapen sta razdaljo 253,5 metra premagala v 68 sekundah.

Po lanskem zmagoslavju ruskega para je finski par vrnil lovoriko najboljšega na domača tla.

Finsko mesto Sonkajärvi, ki je nenavadno tekmovanje prvič organiziralo leta 1992, si ni niti najmanj mislilo, da bo tekmovanje tudi 25 let po "izumu" še naprej tako priljubljeno. Svetovnega prvenstva se namreč vsako leto udeleži veliko parov z različnih koncev sveta.

Pravila tekmovanja so jasna, zmaga tisti, ki 253,5 metrov dolgo progo z ovirami premaga v najkrajšem času.

Da bi bil boj izenačen, je med pravili dodatno zapisano to, da mora biti žena težja od 49 kg, če tehta manj, mora nositi obtežen nahrbtnik. In še nekaj – ni nujno, da je žena, ki jo nosite, vaša. Tako da se lahko tekmovanja udeležijo vsi, ne glede na to, ali so poročeni.

D. S.