Foto: Ženska z nohti, ki so skupno dolgi skoraj šest metrov

Vsa hišna dela opravi vnukinja

12. september 2017 ob 10:43

Houston - MMC RTV SLO

Teksašanka Ayanna Williams si nohtov ni ostrigla že 23 let, prinesli pa so ji tudi mesto v Guinnessovi knjigi rekordov 2018. Na vprašanje, za kakšno ceno bi si jih ostrigla, je odgovorila: "Le za milijonsko ponudbo!"

Pri Guinnessovi knjigi rekordov so vseh deset njenih dooooolgih nohtov natančno izmerili. Vsota je res izjemna - vseh deset nohtov je skupno dolgih natančno 576,4 centimetra. Na levi roki ji rastejo hitreje kot na desni, saj je vsota dolžin nohtov na levi roki 326,5 centimetra, na desni pa "le" 249,8 centimetra, so sporočili iz uredništva knjige. Dodali so še en zanimiv podatek - njen najdaljši noht krasi levi palec, dolg je neverjetnih 68 centimetrov, kar je več kot je v višino zrasel najmanjši človek na svetu, Nepalec Čandra Bahadur Dangi, ki je umrl leta 2015 in je bil visok 54,5 centimetra.

Njeno bogastvo, njeno prekletstvo

Ayannini nohti so njen velik ponos, tako da se večino dneva dela ukvarja z njimi - trikrat na dan si jih temeljito umije z antibakterijskim milom in ščetko ter si nanje nanese sredstvo za krepitev nohtov. Zaposlena je - pričakovano - kot strokovnjakinja za nego nohtov, čeprav ni povsem jasno, kako s tako dolgim "okrasjem" sploh lahko ureja nohte drugim. Da se ji kakšen slučajno ne bi zlomil, jih pred spanjem skrbno položi na mehko blazino, posode pa ni pomivala že dve desetletji. Še dobro, da z njo živi vnukinja, ki namesto nje opravi praktično vsa gospodinjska dela. Tudi telefona ne more uporabljati kot drugi, ampak si pri tipkanju pomaga s svinčnikom ali s členki.

Nohti ji delajo veliko preglavic tudi pri oblačenju in obisku stranišča oziroma verjetno kar pri vseh opravkih. "Veliko težav imam tudi pri jedi. Pokovko tako največkrat jem kar z žlico," je dejala rekorderka, ki je do tega naziva prišla, potem ko si je prejšnja nosilka naziva, Američanka Chris "The Duchess" Walton postrigla nohte s skupno dolžino 731,4 centimetra.

Williamsova ves čas skrbi, da so njeni nohti nalakirani, a to pri njej ni mačji kašelj. Da si poslika vseh deset nohtov, potrebuje kar 20 ur, pri tem pa izprazni dve steklenički laka.

Je vredno?

