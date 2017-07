Foto: Zjutraj odneseš celo glavo pred bikom, popoldne odspiš na travi

Tradicionalni festival San Fermin je v polnem razmahu

9. julij 2017 ob 20:35

Pamplona - MMC RTV SLO

V Pamploni je te dni spet divje. Ulice tega mesta na severu Španije pokajo po šivih, saj se po njih podi na tisoče zabave željnih (pre)pogumnežev. Pa tudi nekaj bikov.

Devetdnevni festival San Fermin, ki se je začel v četrtek, je najbolj znan po tekih pred biki po mestnih ulicah.

V petek so prvič letos spustili šest pol tone težkih živali, pred katerimi se je v brezglavi beg pognala množica adrenalinskih navdušencev, enaka zgodba pa se nato ponovi vsak dan festivala ob 8. uri zjutraj. Preteči je treba 850 metrov, kar traja približno tri minute.

Z utečeno rutino se začenjajo tudi večeri, saj bike, ki so zjutraj dirjali za ljudmi po ulicah, priženejo v mestno areno, kjer napoči čas še za bikoborbe. Odkar so leta 1911 začeli prirejati ta festival, je na ulicah Pamplone umrlo 15 ljudi, zadnja smrtna žrtev je bila leta 2009. Na lanskem festivalu pa je bilo poškodovanih 87 ljudi, že letošnji prvi dan pa so biki na roge nabodli tri tekače - Španca in dva Američana.

Začetki festivala, ki je posvečen zavetniku španske avtonomne pokrajine Navara svetemu Ferminu, segajo v srednjeveške čase.

Organizatorji poudarjajo, da je festival veliko več kot zgolj "tek pred biki", s čimer se ga najpogosteje istoveti. Prepleta namreč bikoborbe, verske procesije in parade, pa tudi koncerte in zabave, nekaj pisanih utrinkov dogajanja si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

