Foto: Zmaga! 1.500 ovc osvojilo 2.856 metrov visok prelaz

Pot je "živa" že od leta 1360

13. junij 2018 ob 08:29

Maso Corto - MMC RTV SLO, Reuters

V torek so se pastirji s svojimi ovcami znova odpravili na tradicionalno slikovito gorsko pot iz Italije v Avstrijo čez prelaz Hochjoch in nazaj v dolino, kjer bodo ovce preživele poletje.



Pastirji so se ob zori zbrali v kraju Maso Corto v Italiji in nato ovce odgnali na zgodovinsko alpsko pot v Avstrijo, ki je starejša od meje med državama. V desetih urah pohoda so premagali 800 metrov višinske razlike, tudi prelaz Hochjoch na nadmorski višini 2.856 metrov, vmes pa so živali vodili čez snežne zaplate, po ozkih gorskih potkah in celo čez viseči most.

Pot je uspešno premagalo okoli 1.500 ovc, ki bodo naslednje mesece lahko uživale v paši v dolini Ötztal v Avstriji, ki je od sosednje doline na italijanski strani oddaljena 16 kilometrov.

"Prvi zapisi o tej poti segajo v leto 1360," je dejal eden izmed pastirjev Anton Raffeiner. Legenda pravi, da se je poletno "romanje" ovc na pašo prijelo, ko sta se poročila moški in ženska s sosednjih dolin, ki zdaj pripadata različnima državama.



"To pot sem premagal že več kot 200-krat," je dejal 86-letni Johann Niedermaier, eden izmed 15 pastirjev. Vsi to delo opravljajo prostovoljno. Le eden izmed njih bo poletje preživel na gori s čredo.



Letošnja pot se je končala brez nesreč, v preteklih letih pa jo je ljudem in živalim vreme pogosto zagodlo in več ovc je na strmih spolzkih poteh zdrsnilo v globino.

A. P. J., foto: Reuters