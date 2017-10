Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Modni performans sester Proković za začetek pete edicije Mercedes Benz Fashion Weeka. Foto: Urška Premik in Jani Ugrin Tjaša Zalar je zmagala v hudi konkurenci mladih oblikovalcev in je tretja prejemnica nagrade Mercedes Benz Fashion Award. Foto: Urška Premik in Jani Ugrin Mladi oblikovalci so s kreacijami navdušili strokovno žirijo. Foto: Urška Premik in Jani Ugrin Dodaj v

Foto: Zmes izkušenj in mladosti za udaren začetek tedna mode v Ljubljani

Peti Mercedes Benz Fashion Week

6. oktober 2017 ob 13:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Uvodni večer petega mednarodnega tedna mode MBFWLJ je postregel z izkušnjami in mladostjo. Uveljavljeni sestrski dvojec, ki ga sestavljata Jelena in Svetlana Proković, je postregel z modnim performansom, svoje izdelke pa so predstavili mladi oblikovalci, najboljši pa so bili tudi nagrajeni.

Modni performans so v dvorani Kocka na Gospodarskem razstavišču scenografsko dopolnili s starodobnikoma in dvema tovornjakoma, sledilo pa je prvo dejanje modnega spektakla, kjer sta glavno vlogo odigrali sestri Proković s svojo blagovno znamko JSP, pod katero ustvarjata že četrt stoletja.

Na uvodnem večeru MBFWLJ je bila podeljena že tretja mednarodno priznana strokovna nagrada Mercedes-Benz Fashion Award. Po Sari Valenci in Kaji Juliji Hrovat je nagrado prejela Tjaša Zalar, ki je strokovno komisijo pod vodstvom Nataše Peršuh navdušila na več ravneh: s kreativnostjo, močnim avtorskim izrazom, posebej pa v mojstrstvu v izvedbi in celostni podobi. Poleg denarne nagrade je Zalarjeva, ki ustvarja moško modo, dobila možnost predstavitev lastne kolekcije na prihodnji ediciji MBFWLJ in sodelovanje z uveljavljeno blagovno znamko Lee Cooper.

Tema letošnjega natečaja je bila neoklasika, iskali so kolekcijo, ki je artistično močna, ki ima osebno zgodbo, hkrati pa je tudi uporabna in se da vsaj del kolekcije izdelati v industrijski proizvodnji. Za nagrado se je potegovalo rekordno število kandidatov, žirija pa je izbrala deset finalistov. Ob Zalarjevi je posebno priznanje strokovne žirije osvojila Cilka Sadar, ki je prav tako dobila priložnost za predstavitev na naslednji ediciji tedna mode. Žirijo je navdušila z interpetacijo tradicionalnih slovenskih motivov skozi potiske. Navdih je našla v športni modi. Priznanje žirije sta osvojili tudi Živa Červek in Sonja Tomič.

Danes na modno brv #MBFWLJ prihajajo Izadora Verlič, Natasa Persuh, IVANMAN, Draž, Cliché, SENS, Akultura, Peter Movrin.

Teden mode prispeva k prepoznavnosti modnega ustvarjanja in spodbujanju novih kreativnih rešitev, hkrati pa je izjemna priložnost za lokalne modne oblikovalce in ustvarjalce.

D. S.