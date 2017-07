Foto: Zvezda Jasonu Batemanu, po zaslugi Jen Aniston pa še zadrega

"Kaže jih 12, obnaša pa se, kot bi jih imel 100"

27. julij 2017 ob 17:16

Los Angeles - MMC RTV SLO

Jason Bateman je dobil svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih, ob tej priložnosti sta si ga privoščila kolega Will Arnett in Jennifer Aniston.

Anistonova večkratnemu soigralcu in dolgoletnemu prijatelju ni dovolila, da bi pozabil na svoje začetke v tovarni sanj, za slavnostni dogodek si je priskrbela fotografije Batemana iz najstniških let, tudi tisto, ki je krasila naslovnico revije o Muppetkih.

48-letni igralec, ki trenutno dobiva odlične ocene za glavno vlogo v novi seriji Ozark, kariero pa je začel že v zgodnjih 80., najprej se je pojavil v Hišici v preriji, je za tabloid People v šali potožil: "Žal je tako, da se da, ker sem začel tako mlad, na spletu najti veliko ne ravno laskavih, celo sramotnih fotografij, na katere lahko kdor koli klikne in jih natisne."

Za prijatelje "dedek"

A Jen se ni le norčevala iz kolega, ampak je poskrbela tudi za ganljivo posvetilo svojemu dobremu prijatelju, s katerim se poznata že od dvajsetih let življenja in sta skupaj ustvarila veliko lepih spominov. "Največ sreče pa imam zato, ker vidim tudi Jasona Batemana kot moža, čudovitega prijatelja, in, kot mu ljubeče rečemo, dedka, saj se vedno sprašujemo, ali je mlad, ali je star? 'Kaže jih 12, obnaša pa se, kot bi jih imel 100,' se je pošalila na njegov račun. A tudi v svojem najbolj zapečkarskem stanju je eden najbolj krasnih ljudi daleč naokoli."

Na Batemana, ki so ga na odkritju zvezde spremljale tudi žena Amanda in njuni hčerki, 10-letna Francesca in petletna Maple, se je ljubeče "spravil" še soigralec iz serije Odbita rodbina Will Arnett, ki je potegnil vzporednice med televizijsko družino Bluth iz omenjene humoristične nanizanke in dinastijo Trump, Batemanov lik Michaela je primerjal z Ivanko, a dodal, da je Jason "bolj seksi". Povedal je še, da je bil prav Bateman tisti, ki mu je prvemu zaupal, da bosta s takratno ženo, prav tako komičarko Amy Poehler, dobila sina, zdaj osemletnega Archieja. Dodal je, da si nihče ne zasluži zvezde bolj kot Jason in zaključil: "Danes sem zelo vesel za svojega brata."

Med zahvalnim govorom se je Bateman, mlajši brat igralke Justine Bateman, spomnil, kako je občudoval slovite bronaste zvezde na tleh, ko se je še v prednajstniških letih z rolko vozil na avdicije in, ko so ga vprašali, kakšen nasvet bi dal mlajši različici sebe, za People povedal: "Bolj si želi dolgoživosti kot slave ali denarja."

