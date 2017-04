Foto: Zvezdnice stopile skupaj za enakost žensk

"Tukaj smo zato, da se zavedamo moči žensk"

23. april 2017 ob 10:30

New York - MMC RTV SLO

V New Yorku so se zbrale močne ženske osebnosti, med njimi tudi Chelsea Clinton, Blake Lively in Lena Dunham, ki so na posebnem dogodku spregovorile o pomembnosti enakosti žensk ter tega, da ženske stopijo skupaj.

"Jaz imam to možnost, da večino časa govorim tisto, kar si želim," je v svojem govoru dejala igralka Lena Dunham. "A nima vsak te priložnosti. Če delaš v najrazličnejših zaprtih podjetjih, je o temah, kot je denimo spolno nadlegovanje, težko spregovoriti." Ob tem se je nanašala na Gretchen Carlson, bivšo voditeljico na Fox News, ki je pred časom javno spregovorila ravno o tem. "To, da ji je uspelo zbrati pogum in o tem javno govoriti, se mi zdi neverjetno pogumno in navdihujoče."

Na dogodku so za posebne dosežke v zadnjem času posebej počastili Chelsea Clinton, Auro McDonald, Tino Knowles-Lawson, Jessico Chanstain, Gayle King, Blake Lively in Shari Redstone.

Precej prahu je na rdeči preprogi dvignila Blake Lively, ki se je burno odzvala na novinarjevo vprašanje o njeni garderobi. "Ste me res pravkar na takšnem dogodku vprašali o modi?" je dejala Lively, ki so jo na dogodku počastili za boj proti spolnemu suženjstvu otrok in otroški pornografiji, poroča revija People.

"Resnično, zakaj bi me vprašali kaj takega?" je dodala. "Tukaj smo zato, da se borimo za spremembe in se zavedamo moči žensk. Zato me lahko vprašate kaj drugega."

Več utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji.

A post shared by Blake Lively (@blakelively) on Apr 21, 2017 at 3:13pm PDT

Blake Lively popping off after someone asked her about fashion at #PowerOfWomen - "Are we really doing this? Would you ask a man that?" pic.twitter.com/iPftkPfoeF — Maeve McDermott (@maeve_mcdermott) April 21, 2017

P. B., foto: Reuters