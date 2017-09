Foto: Zvezdniška hči Carys Douglas - bo model ali kirurginja?

Njena ponosna mama upa na slednjo možnost

14. september 2017 ob 12:23,

zadnji poseg: 14. september 2017 ob 12:39

New York - MMC RTV SLO

Na newyorški reviji Michaela Korsa so veliko pozornosti pritegnile zvezdniške gostje, med katerimi sta bili tudi Catherine Zeta-Jones in njena 14-letna hči Carys Douglas.

Za Carys, ki se je zdaj 47-letni valižanski igralki rodila v zakonu s 25 let starejšim hollywoodskim veteranom Michaelom Douglasom (zvezdniški par, ki je pred leti poleg hudih zdravstvenih težav obeh prebrodil resno zakonsko krizo, ima še 17-letnega sina Dylana), je bila to prva modna revija, sta mati in hči povedali predstavnikom sedme sile na dogodku.

"Samosvoja in močna" Carys

Ko so pri E! News namignili, da ji je dekle zelo podobno, je Zeta-Jones odgovorila: "No, je zelo samosvoja in močna mlada dama, mislim, da je prav to tisto, kar pri njej najbolj občudujem. Je močna in pametna, ima dober čut za moralo in dobro presojo, kar pri 14-letnicah ni ravno nujno."

Najstnico pa so povprašali o tem, ali jo zanima manekenska kariera, za kakršno se te dni odloča vse več otrok slavnih staršev, denimo Kaia Gerber, hči supermodela iz 90. Cindy Crawford. "Da, obožujem modo. To je moja prva revija in videli bomo, kako bo, ampak vsekakor to vidim v svoji prihodnosti, ne vem pa, če prav takoj zdaj."

Njena mama je nato dodala, da hčer zanima tudi kariera možganske kirurginje, na kar je Carys odvrnila: "Igralka, model, možganska kirurginja ... bomo videli."

V galeriji si oglejte še nekaj utrinkov z revije, na kateri je priljubljeni ameriški oblikovalec predstavil svoje zamisli za prihodnjo pomladno-poletno sezono, na dogodku je nastopila tudi posebna glasbena gostja Sara Bareilles.

thank you<3 @michaelkors A post shared by Carys Zeta (@carys.douglas) on Sep 13, 2017 at 1:37pm PDT

A. K.