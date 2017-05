Francija dobila najbolj nekonvencionalno prvo damo doslej

Brigitte Trogneux bila Macronova srednješolska učiteljica

9. maj 2017 ob 10:47

Pariz - MMC RTV SLO

Še pred nedeljsko zmago Emmanuela Macrona je bolj kot njegova politična prepričanja pozornost vzbujalo njegovo zasebno življenje - konkretno, 25 let starejša soproga Brigitte Trogneux, ki jo je spoznal še kot dijak jezuitske gimnazije v Amiensu. Bila je namreč njegova učiteljica.

39-letni Macron med kampanjo nikdar ni skrival, da da veliko na mnenje soproge. Ko je še delal kot finančni minister v Hollandovi vladi, je bila Trogneuxeva tista, ki je nadzirala njegov urnik, to vlogo pa opravljala tudi, ko je pred volitvami ustanovil sredinsko gibanje En Marche!.

Trogneuxeva, nekdanja profesorica francoske literature, naj bi tudi popravljala soprogove govore, opravljala vlogo posrednice in moža spodbujala k aktivnosti na družabnih omrežjih.

64-letna Trogneuxeva, ki jo označujejo za Macronovo "nepogrešljivo polovico", naj bi vlogo zdaj igrala tudi v njegovi vladi. "Glavni Brigittin interes je izobraževalna reforma, osredotočila pa se bo na delo z avtističnimi in prikrajšanimi otroki, izven politične strelne črte," je za Sunday Times povedala Candice Nedelec, soavtorica biografije novega prvega para Francije.

Trogneuxova sicer za svoje delo ne bo plačana, da bi se tako ognila očitkom nepotizma. Macron si tudi ne želi, da bi še njega doletel podoben škandal kot njegovega tekmeca na predsedniških volitvah, konservativca Francoisa Fillona, ki je svoj čas veljal za favorita, a ga je pokopal t. i. škandal "Penelopegate" s fiktivno zaposlitvijo svoje soproge Penelope v svojem uradu.

"Brigitte ne bo stala za mano ali bila skrita ali bila zreducirana na tvit. Brigitte bo ob meni, ker je vedno bila ob meni," je napovedal Macron, ki je sicer prvi, ki je soprogo zares povzdignil v prvo damo v pravem pomenu besede, saj francoska ustava formalno tega položaja ne predvideva.

Par je povezala literatura

In kdo pravzaprav je Brigitte Trogneux? Najmlajša od šestih otrok je bila rojena 13. aprila 1953 v malomeščanski družini izdelovalcev čokolade iz severnega francoskega mesta Amiens. Z Macronom sta se spoznala leta 1992, ko je bilo njemu 15 let, njej pa 39 in je bila poročena mati treh otrok.

Z Macronom jo je povezala ljubezen do literature in gledališča - ona je vodila šolski gledališki krožek, on je bil glavni zvezdnik šolske predstave, besedilo za eno od iger pa sta celo napisala skupaj. "Veste, tistega dne, ko sva napisala skupaj tisto igro, sem imel vtis, da delam z Mozartom," je povedal Macron v intervjuju za revijo Fulda.

Trogneuxeva se ga spominja kot dijaka, ki je nemudoma pritegnil njeno pozornost. "Povezala naju je literatura. Sprožila je neverjetno bližino in bila sem popolnoma očarana nad njegovo inteligenco. Ni bil kot ostali. Vedno se je družil z učitelji. Ni bil pubertetnik," pripoveduje Trogneuxeva v dokumentarnem filmu Emmanuel Macron: Meteorska strategija.

"Ne boš se me znebila"

Uradno sta par postala šele, ko je bil on polnoleten. Neuradno že prej. "Nihče ne bo nikdar izvedel, v katerem trenutku je najina zgodba postala ljubezenska zgodba. To pripada nama. To je najina skrivnost," je dejala ona na to temo. Macronovi starši so zvezi nasprotovali in jo skušali razdreti s tem, da so fanta v zadnjem letniku prepisali na gimnazijo v Parizu, pri čemer naj bi on ob odhodu svoji učiteljici dejal: "Ne boš se me znebila. Vrnil se bom in se oženil s tabo!"

In se je. Trogneuxeva se je leta 2006 ločila od svojega soproga, bankirja Andre-Louisa Auziera, in se leta 2007 poročila z Macronom, nekdanjim investicijskim bančnikom, ki se je na poroki zahvalil njenim otrokom, ker so zvezo sprejeli. "Nisva običajen par. Sva pa par, ki obstaja," je dejal. Od takrat dalje osemkratna babica nikdar ni prav daleč od njega, vedno prisotna je bila tudi prav na vseh Macronovih predvolilnih zborovanjih.

O starostni razliki

"Za Brigitte, vedno prisotni in še več, brez katere jaz ne bi bil jaz," je dejal Macron v svojem govoru ob nedeljski zmagi, ob tem, ko so njegovi podporniki skandirali njeno ime. "Macron se brez nje ne bi mogel podati na to popotovanje," je za Bloomberg povedal Macronov svetovalec Marc Ferracci. "Njena prisotnost je zanj esencialnega pomena."

Elegantna, vedno urejena in zagorela Trogneuxeva ne skriva, da daje veliko poudarka na svojo zunanjost - je redna gostja prvih vrst modnih revij, njen obraz pa pogosto krasi francoske revije za slog in modo. "Niti za sekundo ne reče, "Ne morem nositi kratkih kril, ultra visokih pet, oblek brez rokavov ali usnjenih hlač. Upa si vse," so zapisali v francoskem časniku L'Express.

A vsi zapisi niso prijazni. Njeni nasprotniki jo označujejo za "menopavzalno barbiko", drugi za plenilko in njega za "chouchouja" - francoski izraz za učiteljičinega ljubljenčka. Kritiki tovrstnega seksizma opozarjajo, da je starostna razlika med Trogneuxovo in Macronom natanko enaka kot tista med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovo ženo Melanio, pa se ob to nihče ni obregnil.

Kaja Sajovic