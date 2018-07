Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Francozi so z zmago proti Hrvaški osvojili naslov svetovnega nogometnega prvaka. Foto: Reuters Sorodne novice Fifa izbrala 10 finalistov za najnogometaša sezone Dodaj v

Francoski nogometni naslov bo kitajsko podjetje drago stal

Strankam so obljubili vračilo denarja

30. julij 2018 ob 14:04

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Kitajski izdelovalec kuhinjskih pripomočkov je obljubil, da bo ob morebitni francoski zmagi na svetovnem prvenstvu strankam vrnil denar – do zdaj so izplačali že 7,7 milijona evrov.

Podjetje je sicer eden izmed sponzorjev francoske nogometne reprezentance, pred začetkom pa so vsem tistim, ki so kupili "zmagovalni set" izbranih izdelkov, obljubili, da jim bodo ob morebitni zmagi povrnili denar.

In Francozom je res uspelo, saj je četa Didierja Deschampa s 4:2 dobila finale proti Hrvaški in osvojila naslov svetovnih prvakov. Po zadnjih pregledih poslovanja podjetja, ustanovljenega leta 1992, je tako razvidno, da so res vrnili – tako v denarju kot v darilnih bonih – več kot 7,8 milijona evrov.

To pa še ni vse, saj na povračilo stroškov čaka še kar nekaj kupcev. Skupni znesek izplačil bo tako na koncu nanesel več kot 10,2 milijona evrov.

Delniški kapital podjetja je sočasno s francoskim napredovanjem na prvenstvu začel padati, a podjetje v javnosti še vedno ostaja optimistično. "Znesek povračil bo zelo velik, a je bil vključen v naš letni proračun. Na podjetje to ne bo imelo velikega vpliva," je sporočil predstavnik Vang Džaodžaoj.

