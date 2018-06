Francozi so besni – predsedniški par je za jedilni servis odštel ogromno denarja ...

Koliko je za nakup krožnikov odštel francoski predsedniški par?

15. junij 2018 ob 18:36

Pariz - MMC RTV SLO

Francoski predsedniški par se je v Elizejski palači že dodobra ugnezdil – Brigitte in Emmanuel sta pred kratkim celo premoženje vložila v nakup jedilnega servisa. Francozi nad njuno potezo niso navdušeni.

Servis, ki sicer vsebuje 1.200 krožnikov, je izbrala francoska prva dama, tuji mediji pa poročajo, da je Brigitte ob nakupu servisa zagotovila, da je zanj odštela le 50.000 evrov. A to ne drži – izkazalo se je namreč, da je bilo treba 50.000 evrov plačati le umetnici, ki je zasnovala motiv na porcelanu.

Za celoten servis je predsedniški par v resnici odštel okoli 500.000 evrov. Cena je bila torej veliko višja, kot je bila Brigitte pripravljena priznati. A Francozov ni razjezila njena laž, temveč izjava njenega moža, ki je po spletu zaokrožila nekaj dni pred tem, ko je na dan prišla vest o novem porcelanu.

V videoposnetku, ki ga je na družbenem omrežju Twitter objavil njegov sodelavec Sibeth Ndiaye, je Macron dejal: "Poglejte, kako revni so naši ljudje. Kupe denarja namenimo socialni pomoči, ljudje pa so še vedno revni. Revščine se ne morejo rešiti," je še dodal.

Francozi pa so se na njegov nedavni nakup zato odzvali z besedami: "V nakup posode si vložil kup denarja, številni pa še vedno živijo pod pragom revščine. S tvojo potezo nismo zadovoljni ..."

Iz Elizejske palače so sporočili, da so se za nakup odločili, ker je bil prejšnji porcelan že zelo star in polomljen. Nekateri kosi so bili namreč stari že več kot 60 let.

Spodaj si lahko ogledate fotografijo novega servisa predsedniškega para.

On met un pognon de dingue dans la vaisselle et les gens ne sont pas contents #aidesSociales pic.twitter.com/36RqaRIimK — jmc (@nabotine974) June 13, 2018

K. Ši.