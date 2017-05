Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Že pred časom so se za podoben ukrep kot v Franciji odločili v Izraelu, kjer so leta 2012 z zakonom prepovedali presuhe manekenke na modnih revijah in v oglasih. Foto: Reuters Delodajalce, ki bodo kršili zakon, lahko doleti do šestmesečna zaporna kazen in denarna kazen v višini do 75.000 evrov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Francozi z zakonom proti "promociji nedosegljivih lepotnih idealov"

Nov zakon proti presuhim modelom

6. maj 2017 ob 19:20

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Po novem morajo imeti v Franciji vse manekenke, ki delajo v državi, zdravniško potrdilo, da niso presuhe in da so dobrega zdravja.

Francosko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da želijo z ukrepi "preprečiti promocijo nedosegljivih lepotnih idealov in preprečiti anoreksijo med mladimi". Hkrati želijo z zakonom zaščititi zdravje manekenk in manekenov, ki so pogosto presuhi.

Zdravniško potrdilo bo veljalo dve leti in bo osredotočeno predvsem na indeks telesne mase (ITM). Vrednost indeksa 18,5 velja že za podhranjenost, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Delodajalce, ki bodo kršili zakon, lahko doleti do šestmesečna zaporna kazen in denarna kazen v višini do 75.000 evrov. V Franciji za anoreksijo trpi okoli 40.000 ljudi, od tega 90 odstotkov deklet in žensk. To ponavadi kronično bolezen običajno diagnosticirajo pri ženskah med 15. in 19. letom starosti.

Oktobra pa bo stopil v veljavo še zakon, po katerem je treba obvezno označiti fotografije, na katerih so človeška telesa ali obrazi obdelani oz. retuširani.

