BMW concept X7 iPerformance in mini john cooper works GP concept Foto: Boštjan Podlogar Volkswagen I.D. crozz Foto: Boštjan Podlogar Renault symbioz Foto: Boštjan Podlogar Škoda vision E Foto: Boštjan Podlogar Honda urban EV concept Foto: Boštjan Podlogar Audi elaine Foto: Boštjan Podlogar Audi aicon Foto: Boštjan Podlogar

Frankfurt: avtomobilska prihodnost je predvsem električna, a tudi avtonomna

13. september 2017 ob 11:40

Na avtomobilskem salonu v Frankfurtu smo si lahko ogledali veliko novih avtomobilov, ki so že ali pa bodo kmalu zapeljali na ceste, poleg njih pa je bilo tudi precej napovedi avtomobilske prihodnosti v obliki študij.

Audi je predstavil dve viziji avtomobilske prihodnosti. Študija aicon, ki se po merah uvršča v visoki avtomobilski razred, vozniku in njegovim sopotnikom omogoča, da med potjo ne razmišljajo o vožnji oziroma jim nadzor nad vožnjo vzame povsem iz rok. Kabina po njihovih besedah omogoča prvorazredno razkošje, k ugodnemu počutju pa pripomore tudi s povezljivimi info-zabavnimi sistemi in vrsto pripomočkov za personalizacijo. Pogon je seveda električni, z dosegom med 700 in 800 kilometri. Pri Audiju napovedujejo tudi, da bi študija s pomočjo tipal in mrežne komunikacije z drugimi avtomobili in infrastrukturo lahko povsem odpravila možnost prometnih nezgod. Po drugi strani je študija elaine nadaljevanje koncepta e-tron sportback, ki jo poganjajo trije elektromotorji, en na prednji in dva na zadnji premi. Tudi ta študija omogoča precej avtonomne vožnje, za voznika in potnike pa poskrbi tudi z nadzorom nad njihovim zdravjem.

Vstop v novi razred

BMW s študijo concept X7 iPerformance napoveduje serijski BMW X7, s katerim bo nastopil v razkošnem razredu športnih terencev. Kot se za te vrste avtomobil spodobi, so študiji namenili spektakularno zunanjost s premišljenimi merami, v kabini pa se lahko udobno namesti do šest ljudi. Pogon študije je hibridni, a lahko zatrdimo, da bo serijski avtomobil opremljen tudi z motorji na notranje izgorevanje. BMW s svojo drugo frankfurtsko študijo i vision dynamics napoveduje pohod v digitalno prihodnost in vstop v novi avtomobilski razred. Štirivratni gran coupé ima električni doseg do 600 kilometrov in doseže največjo hitrost 200 kilometrov na uro, čemur je prilagojen tudi z aerodinamično in minimalistično karoserijo. Omenimo še študijo concept Z4, ki napoveduje naslednika roadsterja BMW Z4 in so jo predstavili že na Pebble Beach.

Kitajski Chery napoveduje močnejši naskok na evropski avtomobilski trg, kar je napovedal s študijo križanca exeed TX, ki bo imela možnost hibridnega, priključno hibridnega ali električnega pogona. Prva serijska izvedba bo opremljena s priključno hibridnim pogonskim sklopom, kombinacijo 110-kilovatnega bencinskega motorja in 85-kilovatnega elektromotorja.

Mestno v slogu šestdesetih let

Honda je v slogu avtomobilov iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja oblikovala študijo majhnega mestnega avtomobila prihodnosti urban EV concept. Za osnovo je uporabljena nova električna platforma, ki je opremljena z lahkimi baterijami z možnostjo dvosmernega polnjenja. Pri študiji so poudarili predvsem širino, manj pa dolžino. Spredaj izstopata osvetljeni Hondin znak in zaslon za predvajanje sporočil, voznik pa je dobil osebnega pomočnika v obliki vmesnika "Automated Network Assistant", ki se odziva na njegove navade.

Jaguar s študijo future-type predvideva delitvene sheme prihodnosti, v okviru katerih bo voznik imel v lasti le digitalizirani volanski obroč, v katerem bodo shranjene vse njegove nastavitve in ga bo prenašal s seboj. Na delovni mizi lahko služil celo kot opozorilnik na dnevne naloge. Jaguar Land Rover sicer napoveduje, da bodo do leta 2020 elektrificirani vsi njihovi modeli.

Mercedes-Benz s študijo EQA napoveduje električno različico prihodnjega razreda A. Za pogon bosta poskrbela dva elektromotorja s skupno močjo 200 kilovatov, s polnimi baterijami pa bo lahko prevozil približno 400 kilometrov.

Mini je v Frankfurtu nastopil kar z dvema študijama. Mini electric concept napoveduje električnega minija, ki ga bodo predvidoma predstavili čez dve leti in izdelovali v Oxfordu. Študija se na prvi pogled ne razlikuje preveč od serijskega minija one, a so Britanci električni pogon poudarili s sivo barvo karoserije z rumenimi dodatki. Študija mini john cooper works GP concept gre v drugo smer, saj poudarja dirkalno preteklost originalnega minija. Zunanjost so izdatno opremili z dirkaškimi elementi, dirkaški pa je tudi vstop v kabino, ki je med drugim opremljena s popolno varnostno kletko. Omeniti še velja, da so tehniki precej delov za obe študiji izdelali s pomočjo tridimenzionalnega tiskalnika, ki jim je prihranil precej zahtevnih postopkov.

Intima doma v avtomobilu

Renault s študijo symbioz naslavlja pričakovanja voznikov na področju mobilnosti in življenjskega sloga, prav tako pa tudi izzive mest in varovanja okolja. Ime študije izhaja iz starogrške besede 'simbiosis', ki pomeni skupno življenje v strpnosti. Pri Renaultu pravijo, da bo njihov avtomobil na podoben način harmonično in vzdržno komuniciral s svojim okoljem, cestno infrastrukturo in digitalnim življenjskim slogom potnikov, vanj pa bodo prenesli tudi prijetno okolje doma. V imenu študije je pomembna tudi črka 'Z', ki opozarja na električni pogon avtomobila.

Smartova frankfurtska študija vision EQ fortwo je dvosedežni električni avtomobil za uporabo v velemestih, ki so ga opremili z naprednim sistemom za avtonomno vožnjo. V nasprotju s sedanjimi smarti, ki so na voljo kot popolnoma lastniško osebno prevozno sredstvo, so si ga zamislili kot avtomobil za delitvene sheme prihodnosti in ga opremili s pripomočki za personalizacijo v obliki folij na tekoče kristale. Pogon je seveda električni. Ko avtomobil ni v uporabi, se samodejno priključi na brezžično induktivno polnilno postajo, v primeru preobremenitve električnega omrežja pa lahko elektriko tudi oddaja v omrežje.

Škoda se je v Frankfurt odpravila z izboljšano študijo vision E, ki smo jo prvič lahko videli aprila v Šanghaju. Očitne so predvsem oblikovne spremembe z drugačnim položajem led dnevnih luči, drugačnimi kolesnimi platišči in preurejeno notranjostjo. Pogonski sklop ostaja enak, z dvema elektromotorjema, ki omogočata največjo hitrost 180 kilometrov na uro, v baterijah pa je dovolj energije za 500 kilometrov vožnje.

Volkswagen je predstavil novo epizodo v razvoju študije I.D. crozz, ki so jo zasnovali na novi električni arhitekturi. Predvsem prednji in zadnji del navajata na serijski avtomobil, ki bo nastal na podlagi študije, ki jo oblikovno definirajo širok pokrov motorja, zaobljeni blatniki, pod katerimi so velika kolesa, in črna streha. Terenski videz se nadaljuje tudi v notranjost, kjer je po zaslugi kompaktnega električnega pogona in litij-ionskih baterij v dvojnem dnu veliko prostora. Serijski avtomobil na osnovi študije bo na ceste predvidoma zapeljal leta 2020.

Matija Janežič