Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Frtalja s klobaso. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Frtalja s klobaso

Cenovno ugodno kosilo

12. marec 2017 ob 11:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine: 100 g pancete, 200 g klobase, 8 jajc, 0,5 dl olja, 8 krompirjev, sol.

Krompir olupimo, operemo in v kosih zrezanega damo kuhat v osoljeno hladno vodo.

V ponev zlijemo olje, dodamo na drobno narezano panceto in približno na en centimeter debelo narezano klobaso. Naj se na srednjemočnem ognju počasi dela. Jajca ta čas stepemo in osolimo. Ko so koščki klobase popečeni z obeh strani, dodamo stepena jajca. Popečemo z obeh strani in postrežemo skupaj s krompirjem.



Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.

D. S., recept Darka Maršiča (oddaja Dobro jutro)