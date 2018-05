FUKSI je zavedanje "zelene dežele", glasbe in utripa mest

Poudarki MMC je obiskal Urbani utrip (prvi dogodek v sklopu festivala urbane kulture Slovenije - FUKSI, ki bo 15. in 16. junija 2018)

FUKSI izhaja iz združevanja potencialov Slovenije kot destinacije, ki premore izrazito urbano kulturno ponudbo v mestnih središčih in izjemne naravne danosti na svojem celotnem ozemlju

DJ Make Vale je za MMC razkril: "Imam kup novih projektov. Naredil sem remix različico za pesem No good od The Prodigy. To je zame zelo velik projekt. Imam še cel kup drugih projektov, ustvarjalnost je zdaj pri meni na vrhuncu. Festival FUKSI je res nekaj novega in svežega v Sloveniji. Predvsem Morcheeba je band, ki ne vem, če je že igral pri nas. Zelo sem vesel, da ima Slovenija končno en tak pester festival. Umeka seveda vsi poznamo, tudi jaz sem z njim že sodeloval, sva pa tudi dobra prijatelja. Super je tudi to, da bo festival trajal dva dni." Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Najprej je na Urbanem utripu povabljene in mimoidoče domače in tuje goste s svojimi glasbenimi vložki zabaval raper Trkaj. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Hoja po vrvi je najbolj pritegnila otroke. V Ljubljani je sicer v poletnih mesecih slackline zelo obiskan v parku Tivoli. Tokrat pa smo ga torej lahko zasledili na Urbanem utripu, ki je bil uvod v FUKSI. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Žiga Klančar, sicer glasbeni urednik na Valu 202 in voditelj oddaje Ožigosano: "Z organizatorji sem se že dalj časa pogovarjal, da bi sodeloval na FUKSI-ju. Zdaj je prišla priložnost tudi za takšno glasbo, ki je med indie popom in indie rockom; nekje na meji popularne house glasbe. V oddaji Ožigosano vrtimo približno takšno glasbo. Imel bom en set na začetku pa med skupinami oz. pavzami." Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Igor Petronijevič je podrobneje razkril naravo fotografskih izobraževalnih brezplačnih delavnic: "Imeli bomo fotodelavnico, športno in koncertno fotografijo, ki se začne 4. junija in vse skupaj bo trajalo do 14. junija. Med prijavljenimi fotografi, ki bodo poslali svoje fotografije (rok je do 1. junija, vsi podatki so na spletni strani FUKSI Festivala), bomo izbrali najboljše in pet najboljših v vsaki skupini peljali na koncert. Tam se bodo naučili določenih tem in spoznali zakonitosti fotografiranja koncertov. Ker gre za različne žanre fotografije - eno je reportažna fotografija, drugo je športna, koncertna in tako naprej. Pri koncertih se stvari dogajajo zelo hitro, svetlobe je premalo. Skratka, pogoji znajo biti zelo ekstremni in tega, kako se lotiti fotografiranja ob teh pogojih, se bomo učili na delavnici." Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Neisha s svojimi učenkami Male Šole Rockenrola. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Urbani utrip je pričaral podobno vzdušje, kot ga bomo lahko doživeli 15. in 16. junija v Tobačni. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

FUKSI je zavedanje "zelene dežele", glasbe in utripa mest

MMC na dogodku Utrip mesta, ki je uvod v FUKSI

29. maj 2018 ob 08:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Treba je videti kar nekaj tujih dežel, da razumeš stavek: "V eni uri si lahko povsem drugje, na morju ali v gorah, parke imamo na vsakem koraku. Kako je vse zeleno!" Ja, to je Slovenija – v središču mesta stolpnica, takoj zraven nje zelenica in kopica delavnic z ekološko tematiko.

Vse to je MMC okusil na dogodku Urbani utrip.

Urbani utrip je prvi dogodek v sklopu Festival urbane kulture Slovenija (FUKSI), katerega namen je prikazati Slovenijo kot posebno destinacijo, ki premore izrazito urbano kulturno ponudbo v mestnih središčih in izjemne naravne danosti na svojem celotnem ozemlju. Osrednja dneva festivala bosta 15. in 16. junij v Tobačni v Ljubljani, čeprav bo FUKSI v svojih zametkih prisoten na več lokacijah in z različnimi vsebinami že prej. Gre za trajnostno usmerjen in družbeno-angažiran festival, ki sledi modernim svetovnim smernicam. Ponuja sodobne urbane glasbene trende, umetnost v vseh pogledih, modo, vizualno ustvarjanje, pestre kulinarične okuse in projekte z družbenoozaveščevalnimi in humanitarnimi ter ekološkimi aspekti za vse generacije.

Urbani utrip kot predzgodba

Na zelenici pred enim izmed ljubljanskih hotelov smo se za pokušino že lahko prepričali, kako bo vse skupaj videti na osrednjem delu festivala. Na zelenici so bile velike viseče mreže, slack line (hoja po vrvi), ki je najbolj pritegnil otroke, kotički za počitek, stojnice slovenskih ekoloških pridelovalcev hrane in izdelkov iz odpadnih materialov (npr. izdelki iz medu in mleka, torbice, nahrbtniki in podobno iz odpadnega blaga, nakit, reciklirana obleka ...). Za glasbo so poskrbeli raper Trkaj ob izidu pesmi Migi, Neisha s svojimi mladimi varovanci iz njene Male šole Rokenrola in Žiga Klančar, sicer urednik na valu 202, a tokrat v vlogi didžeja. Videli smo tudi umetniški sejem Artish z delavnico Dišave za otroke, Miss Earth modno revijo eko oblačil, Indian street food, ulično gledališče in prejeli kopico uporabnih nasvetov od vseh sodelujočih.

Na strehi hotela Park o namenu festivala

Martin Rojnik (S.U.R.F. institute) in Aleš Erbežnik (Food for Life) sta predstavila pobudo "Kucha Chasti", ki bo na festivalu ponujala gurmanske grižljaje iz zavržene hrane, cilj pa je zbrati sredstva za vsaj 200 obrokov za pomoči potrebne meščane. Igor Petronijevič bo v natečaju Ujemi utrip mesta v objektiv mentor mladim fotografom, ki bodo fotografirali dogajanja na festivalu. Plesni mojster Samson bo s svetovnimi prvaki vodil plesne in breakdance delavnice ter tekmovanja v batlih. Mike Vale je povzel bistvo petkovega programa z Umekom, Ten Wallsom in Urbanom Pfeiferjem, DJ Žiga Klančar pa bo navigiral soboto med Matter, Morcheebo in Sladico.

Urbane zgodbe na drugačen način

Posebni gostje dogodka Urbani utrip so bili izbrani ustvarjalci odmevnih urbanih zgodb, ki so prejeli personalizirane vstopnice za #FUKSi 2018: Filip in Blaž – F&B Acrobatics sta s svojimi vratolomnimi podvigi prisotna v lovih na talente in igrani produkciji po vsej Evropi, nastopata pa tudi v odmevnih spletnih videih, Živa Cesar je s svojim Boštjanom ustvarila Alive Step Up, tek po stopnicah na vrh Kristalne palače, Špela Zupanc vodi z ekipo Bananaway nepozabne avanture po slovenskih rekah, jezerih in morju, Kamala se je uveljavila kot iskana osebna kuharica za zahtevne naročnike, ultra-tekač Žiga X Gombač pa navdušuje tudi kot pisatelj napetih knjig za mladino.

Nam samoumevno, turisti nas kujejo v zvezde

Slovenija v zadnjih letih na področju turizma cveti, veliko o nas pišejo v tujih medijih, predvsem pa tuji gostje radi pohvalijo slovensko kulinariko, odnos do umetnosti, zeleno okolje in dejstvo "da je vse tako blizu". FUKSI kot festival želi prispevati k oblikovanju Slovenije kot enovite festivalsko doživljajske destinacije "mesto Slovenija" in s svojim programom privablja tuje in domače goste. Trajnostna usmeritev festivala ima namen povezati festivalsko vsebino, ne le na družbeno-kulturni ravni, pač pa želi povečati prepoznavnost celotne destinacije Slovenija s središčem v Ljubljani.

Kot opaža Špela Zupanc, inštruktorica supanja, se namreč svetovni trendi turizma in odnosa do potovanja ter preživljanja prostega časa zelo spreminjajo: "Že dve leti zapored smo bili razglašeni za najboljšo poletno turo v Ljubljani. To pomeni, da so prebivalci Ljubljane glasovali, da ponujamo res nekaj atraktivnega, drugačnega in zanimivega. Ponujamo namreč neko novo doživetje, supanje - športno aktivnost in ogled oz. spoznavanje Ljubljane in tudi drugih krajev v Sloveniji (npr. Bled, Bohinj, Most na Soči in druge) z vodne perspektive. Naš namen je prikazati drugačen ogled mesta in narave, zraven pa ponuditi še športno aktivnost. Želimo na naraven, doživljajski, ekološki, zeleni način predstaviti neki kraj domačim in tujim turistom. Supanje je sicer zelo popularen šport v zadnjem času. Vedno več ljudi se s tem ukvarja. Ljudje si to obliko vzamejo tudi kot način potovanja, dobesedno potujejo in supajo po svetu. Tudi mi imamo turiste iz vsega sveta, predvsem tiste, ki si res želijo aktivne in dinamične počitnice in zelo nov, zanimiv ogled nekega kraja."

Prvi FUKSI bo najbolj zaživel 15. in 16. junija

Kopica vseslovenskih dogodkov se obeta že letos, sicer pa mlad, sodobno zasnovan festival želi razširiti svoje lovke postopoma po vsej Sloveniji tudi v prihodnjih letih. Osrednji letošnji dogodek bo potekal 15. in 16. junija v Tobačni v Ljubljani, kjer se bo zvrstilo kar nekaj zvenečih glasbenih imen sodobne urbane glasbe. Najbolj zveneče ime je Morcheeba, ki se vrača v Ljubljano na krilih devetega albuma Blaze Away v sklopu nove svetovne turneje, ki jih bo prek samostojnih koncertov in kot nosilce festivalov popeljala čez vse kontinente. Na YouTubu se že predvaja novi singel Never Undo, na nastopu pa ne bodo manjkali hiti, kot so Rome Wasn't Built in a Day, Enjoy the Ride, Wonders Never Cease, Everybody Loves a Loser, Trigger Hippie in drugi.

Še prej pa bo Ljubljano prvič po štirih letih pod milim nebom razplesal naš fotr elektronske glasbe DJ Umek. Uroš se je v zadnjem času vrnil k robatemu, temačnejšemu, trdemu tehnu, ki so ga navdušeno pograbile založbe Intec (Carl Cox), Form (Popof) in Tronic (Christian Smith). Teren mu bosta pripravila najprodornejši regionalni hišnik Mike Vale in prekaljeni ogrevalec mojstrov, kot so Luciano, Oliver Dollar, Sonny Fodera in The Magician, Urban Pfeifer. Za piko na i bo v sklopu plesnega petka prvič pri nas nastopil prvak baltske elektronske scene in znanec z vrhov lestvic Ten Walls.

Drugi večer bo žanrsko še bolj razgiban in pisan na kožo koncertnemu občinstvu. Osrednje goste festivala #FUKSi 2018 bo oder v Tobačni ogrel enkatni trojček Matter, zaključni nastop pa je rezerviran za Sladico. Vse skupaj bo v celoto povezal Žiga K, didžej, ki sceno kultivira tudi kot glasbeni urednik Vala 202, v preteklosti pa se je kot sonični selektor razdajal tudi na MTV in s kolegi postavil Radio Terminal.

Glasba je le del FUKSI-ja

Prizorišče med urbanimi stavbami nekdanje tobačne tovarne na Tobačni ulici v Ljubljani bodo zavzele pestre tematske ekodelavnice, stojnice z raznoliko obarvano kulinariko, ARTish delavnice in sejem nove in stare robe, plesno tekmovanje v hip hopu in breakdanceu. Festival bo imel tudi humanitarno noto, saj se bo v okviru projekta "KUCHA Časti" in pri zelenem otoku poskrbelo, da nobena hrana ne bo več odpadna. Na lastne oči se bodo obiskovalci lahko prepričali, kako okusna hrana se lahko pripravi iz "odvečne oz. odpadne" hrane (v sodelovanju z institutom SURF in društvom Food For Life).

Več kot en razlog torej, da FUKSI-ju damo tudi v Sloveniji svoj prostor, kot je za tovrstne festivale v tujini že ustaljena praksa. Za natančnejši program obiščite njihovo spletno stran, sploh za informacije o fotonatečaju Ujemi utrip mesta v objektiv.

Tanja Mojzer, besedilo in foto