Gaggan še četrtič zapored najboljša restavracija Azije

Indijski kuharski mojster nepremagljiv

30. marec 2018 ob 10:21

Macao - MMC RTV SLO

Gaggan, bangkoška restavracija s progresivno indijsko kuhinjo, je postavila nov mejnik - še četrtič zapored je postala najboljša restavracija Azije, kar ni uspelo še nobeni.

50 najboljših restavracij Azije (50 Best Restaurants) so razglasili na galaprireditvi v Macau, kjer so se zbrali največji kuharski mojstri celine, od Yoshihira Narisawe (Narisawa, Tokio) do Paula Paireta (Ultraviolet, Šanghaj).

A naslov najboljšega je ponovno pripadel Gagganu Anandu, indijskemu kuharskemu mojstru, ki v Bangkoku od leta 2010 vodi restavracijo, ki je popolnoma spremenila način, kako javnost gleda na indijsko kuhinjo. Do Gaggana je namreč indijska kulinarika veljala za priljubljeno in okusno, ne pa tudi vrhunsko.

Anand, ki se je iz odličnega bobnarja v lokalni rokovski skupini razvil v izjemnega kuharja svetovnega ranga, je podrl stereotipe in dokazal, da se tudi z indijsko kuhinjo da prislužiti dve Michelinovi zvezdici, kolikor jih ima od konec lanskega leta.

Kot so utemeljili pri odboru 50 Best, jih je Gaggan še četrtič prepričal s svojo "plodno domišljijo" in "kulinarično bistroumnostjo in duhovitostjo".



Z mislimi že na Japonskem

Gaggan je bil nad še četrtim naslovom najboljše azijske restavracije presrečen, a z mislimi je že na Japonskem, kjer bo leta 2020 odprl novo restavracijo, bangkoško institucijo, ki ga je proslavila pa - zapira. Pravi namreč, da po desetih letih vsaka restavracija postane znamka, kar pa se mu kot kuharju, ki ljubi nepredvidljivost (25-hodni meni ima v celoti napisan zgolj z enigmatičnimi "emodžiji"), upira.

Tik za Gagaggana sta se uvrstili dve tokijski restavraciji, Den in Florilege, na četrtem mestu pa najdemo še dva priseljenca v Bangkoku, nemška dvojčka Mathiasa in Thomasa Sühringa, ki v restavraciji Sühring ustvarjata tipične nemške jedi na visoki ravni.

Na peto mesto se je uvrstila restavracija Odette (Singapur), na šesto Narisawa (Tokio), na sedmo Amber (Hongkong), deseterico najboljših v Aziji pa zaokrožujejo Ultraviolet by Paul Pairet (Singapur), Nihonryori RyuGin (Tokio) in Nahm (Bangkok).

O vseh treh omenjenih bangkoških restavracijah smo nedavno pisali v naši reportaži iz Gaggana.

K. S.