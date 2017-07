Gangam Style ni več najbolj predvajan posnetek na YouTubu

Zdaj na prvem mestu See You Again

11. julij 2017 ob 14:35

New York - MMC RTV SLO

Videospot za skladbo Gangam Style v izvedbi raperja Psyja je bil zadnjih pet let najbolj predvajan posnetek na platfomi YouTube, zdaj pa je ta naziv izgubil.

Ko je videospot izšel, je postal tako velika uspešnica, da je presegel maksimalno število ogledov (2,147,483,647), ki so ga predvideli, zaradi česar se je števec sesul in so morali YouTubovi programerji znova napisati celotno kodo za štetje ogledov.

Zdaj pa je uspešnici Wiza Khalife in Charlieja Putha z naslovom See You Again to številko uspelo preseči. Balada je dosegla več kot 2,895,373,709 ogledov, Psyjeva skladba pa ima nekaj več kot 2,894,426,475 ogledov. Če to izrazimo časovno, je bil posnetek See You Again skupno gledan 21,759 let, poroča BBC.

Skladba je bila sicer ustvarjena za akcijski film Furious 7, predvajala pa se je med zaključno špico kot poklon pokojnemu Paulu Walkerju, ki je umrl v avtomobilski nesreči, preden je bil sam film do konca posnet. Uspešnica je bila leta 2015 najbolj prodajana skladba na svetu ter prejela tako nominacijo za grammyja kot tudi za oskarja.

A kot kaže zdaj obstaja možnost, da bo pesem See You Again (2 milijardi ogledov je dosegla septembra 2016) na prvem mestu le kratek čas, saj je letošnja poletna uspešnica Despacito, ki jo izvaja Luis Fonsi, za primerjavo 2,5 milijarde ogledov dosegla v zgolj šestih mesecih.

See You Again in Gangam Stylu na lestvici sledijo skladbe Sorry (Justin Bieber), Uptown Funk (Mark Ronson ft. Bruno Mars), Despacito (Luis Fonsi ft. Daddy Yankee), Shake It Off (Taylor Swift), Bailando (Enrique Iglesias), Sugar (Maroon 5), Roar (Katy Perry) in Blank Space (Taylor Swift).

P. B.