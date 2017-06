Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odlična jed za poletne dni. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gaspačo flamenke metke

Juha za poletno ohladitev telesa

30. junij 2017 ob 08:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine: 1 kg dobrega zrelega eko paradižnika, 3 stroke česna, 1 konček stebelne zelene, 1 rdeča čebula, 2 izdolbeni in olupljeni kumari ali ena večja, nekaj lističev mete, 2 dl najboljšega ekstra deviškega olja, 3 žlice rdečega vinskega kisa, sol, poper - po okusu kanček čilijeve omake po želji.

Sestavine za nadev: na kocke narezana rdeča in rumena sveža paprika, na kocke narezana stebelna zelena, na kocke narezana rdeča čebula, na kocke narezana kumara, nasekljani mandlji.



Paradižnike narežemo na manjše kose in jih v mešalniku, v katerega smo dodali 2dl vode, ali s paličnim mešalnikom spiriramo. Lahko jih tudi olupimo. Dodamo strt česen, kis, oljčno olje, sol in poper in ostalo zelenjavo ter ponovno spiriramo.

Juho damo v hladilnik vsaj za pol ure.

Medtem sveže paprike vseh barv, stebelno zeleno, čebulo in kumare narežemo na manjše kocke. Vmešamo jih v hladno juho, del pa si prihranimo za posutje. Prelijemo z malce oljčnega olja in okrasimo z listom kumare in nasekljanimi mandlji ali po želji.

P. B., recept Metke Paragi (oddaja Dobro jutro)