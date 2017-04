Gašperšič o rešitvah e-mobilnosti v Sloveniji

24. avtomobilski salon Slovenije

1. april 2017 ob 07:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Evropa je na poti k trajnostni mobilnosti, a obstajajo različne poti do nje. Andrej Brglez in David Urankar sta se z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem v Tehnološkem paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije pogovarjala, kako jo doseči in kaj načrtujemo na državni ravni.

Na opažanja, da se v obdobju te vlade precej vlaga v prometno infrastrukturo, ki jo je več vlad v času krize zanemarilo, je odgovoril, da ni treba biti posebno dober opazovalec, da bi opazili spremembe. Če so v času krize v prometno infrastrukturo vlagali na ravni 50 milijonov evrov letno, so se v sedanji vladi odločili za nujna vlaganja, saj se je že govorilo, da imamo tri četrtine cestnega omrežja v slabem ali zelo slabem stanju. V letih 2017-2018 so vložke dvignili na 150 milijonov letno, kar se, kot pravi minister, vidi tudi na terenu.

Trajna mobilnost

Del prometne strategije je posvečen tudi trajni mobilnosti. Tu moramo izvesti določene ukrepe, ki bodo privedli k temu, da bo promet manj obremenjeval okolje. Po eni strani so to spodbujanje hoje, kolesarjenja in uporabe javnih prometnih sredstev, po drugi pa uporaba okolju prijaznih avtomobilskih pogonov.

Do leta 2050 le okolju prijazni pogoni

Na evropski ravni ciljajo k temu, da bi do leta 2050 imela vsa vozila okolju prijazne pogone brez emisij. K temu stremijo tudi v Sloveniji. V ta namen pripravljajo strategijo za alternativna goriva, v kateri bodo določili več ciljev za prihodnost. V Ljubljani že imamo možnosti souporabe koles in celo osebnih električnih vozil in tudi na ministrstvu so prepoznali to kot pomembno prednost in pristopili k pogodbeni uporabi tovrstnih sistemov. Za spodbujanje električnih vozil smo že kar precej storili. Imamo razmeroma visoke subvencije in olajšave pri nakupu električnih in priključno hibridnih vozil. Nekaj ukrepov je že v veljavi, pripravili pa bodo tudi druge. Razmišljajo, da bi ukinili boniteto na električna službena vozila ter, da bi za električne avtomobile sprostili rumene pasove in jim omogočili brezplačno parkiranje. Pomembna je tudi opremljenost s polnilnicami, s katerimi je Slovenija dobro pokrita.

Različne poti do cilja

V Evropi so različne možnosti, kako priti do vzdržne mobilnosti. Norveška ima ogromno hidroenergije, severna Nemčija je primerna za izkoriščanje vetrne energije, južni del Evrope za solarno energijo. V Sloveniji imamo dobre možnosti za izkoriščanje hidroenergije, slabše za izkoriščanje vetra, pomembne pa so tudi sončne elektrarne, zlasti za pokrivanje osebnih transportnih potreb. Solarna elektrarna na strehi hiše lahko letno pokrije potrebe transporta in ogrevanja. Iskati moramo torej rešitve za sožitje obnovljive električne energije in električnih vozil.

Matija Janežič