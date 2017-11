Gaultier z "norimi, mišičastimi brezbožneži" ustvarja muzikal

Pri šestih letih že oblikoval oblačila za medvedka

10. november 2017 ob 14:15

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Ekstravagantni modni oblikovalec Jean-Paul Gaultier ustvarja živahen muzikal Fashion Freak Show, v katerem bo predstavil svojo pisano življenjsko zgodbo.

Premiera bo oktobra leta 2018 v priznanem pariškem gledališču Folies Bergere, nato pa se bo muzikal odpravil na mednarodno turnejo.

Gaultier je napovedal, da bo v muzikal vključil "prav vse". Napovedal je, da bo Fashion Freak Show neke vrste hibrid med kabaretom in modnim šovom, v njem pa bodo nastopili "nori, briljantni, mišičasti brezbožneži".

Oblikovalec, znan po steznikih in naklonjenosti kiltom, meni, da je lepota vsepovsod: "Vedno sem občudoval posebneže, provokatorje in slučajna srečanja, v katerih otrok z ulice zbada vojvodinjo." Njegove kreacije so že tradicionalno najpredrznejše in najbarvitejše na pariških modnih pistah.

64-letni Gaultier, ki je odraščal v pariškem predmestju, je že pri šestih letih oblikoval oblačila za svojega medvedka. Sprva je deloval ob boku Pierra Cardina, v 80. letih preteklega stoletja pa se je uveljavil kot enfant terrible modnega sveta. S svojo prekipevajočo osebnostjo je kmalu postal ljubljenec medijev, več let pa je bil tudi napovedovalec britanske televizijske serije Eurotrash, v kateri je izvajal skeče s "posebnima prijateljema" Pipi in Popo, žirafama, ustvarjenima iz zvitkov toaletnega papirja.

Priznal je, da si želi svoj kabaret ustvariti že od devetega leta. O projektu je Gaultier razkril še, da se bo v njem poklonil številnim osebnostim, ki ga navdihujejo, med njimi pevkama Madonni in Kylie Minogue, režiserjema Pedru Almodovarju in Lucu Bessonu ter koreografu Angelinu Preljocaju.

