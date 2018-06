Gejevska poroka kraljičinega bratranca - oddala ga bo nekdanja žena

Lord Ivar pravi, da je družina dala svoj blagoslov

19. junij 2018 ob 11:16

London - MMC RTV SLO

Sploh prvič v zgodovini britanske kraljeve družine se bo zgodila istospolna poroka – lord Ivar Mountbatten, bratranec kraljice Elizabete, se bo poleti poročil s svojim partnerjem, Jamesom Coylom.

Poroka v ožjem družinskem krogu bo v zasebni kapeli na Ivarjevi podeželski posesti v Devonu.

55-letni lord Ivar, ki je razkril, da je homoseksualec leta 2016, več let po ločitvi od žene Penny, je za Daily Mail povedal, da si je to, čeprav sam ni imel potrebe po poroki, "ker sem to že enkrat opravil in imam čudovite otroke", želel storiti zaradi svojega izvoljenca.

"James ni imel stabilnega življenja, kot ga imam jaz," je dejal in se obrnil k zaročencu. "Rad bi ti dal to."

Kot je še povedal, gre za "zelo moderen zakon" in da ni bilo "nobene klasične zaroke, samo sprejetje te velike ljubezni".

Nekdanja žena je ganjena

Da gre res za zelo nekonvencionalno kraljevsko poroko, kaže tudi to, da bo svojega nekdanjega moža do oltarja pospremila prav njegova nekdanja žena Penny. To naj bi bila zamisel njunih treh hčerk - 22-letne Elle, 20-letne Alix in 15-letne Luli.

"Zelo čustvena sem zaradi tega. Res zelo ganjena," je povedala Penny in dodala, da čeprav bo njena vloga pri poroki morda nekatere presenetila, sta se z Jamesom odlično ujela "v prvih 10 sekundah, ko sva se spoznala".

"Ivar je tako sproščen te dni. Precej bolj prijazen," je povedala. "Verjetno se sploh zavedal ni, da s tem, ko skriva svojo spolno usmerjenost, muči samega sebe. A zdaj, ko je to zunaj, je popolnoma druga oseba. Vsi pravijo, da ga nikdar niso videli srečnejšega."

Namesto torte bo sir

Sam poročni obred naj bi bil intimen in popolnoma sproščen, na zabavo po poroki pa bo povabljenih okoli 120 družinskih članov in prijateljev para. Namesto torte bodo rezali sir.

Kot je še povedal Ivar, so vsi njegovi bližnji prijatelji in družinski člani Jamesa povsem sprejeli in s poroko nimajo nobenih problemov.

To bo že druga nekonvencionalna kraljevska poroka v dveh mesecih potem, ko se je 19. maja princ Harry poročil z ameriško igralko Meghan Markle.

K. S.