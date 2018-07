Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 16 glasov Ocenite to novico! Italijanski konzervativni župan trdi, da je čas za vračilo dolga. Foto: Reuters Bucci trdi, da je Anglija nehala plačevati Genovi za uporabo zastave leta 1746, ko jo je zasedla Avstrija. Foto: Reuters Dodaj v

Genova zahteva od Anglije plačilo za uporabo zastave za zadnjih 247 let

Anglija na zahtevo še ni odgovorila

9. julij 2018 ob 10:27

Genova - MMC RTV SLO

Bolj v šali kot zares župan Genove Marco Bucci zahteva od Anglije vračilo dolga za uporabo njihove zastave svetega Jurija zadnjih 247 let. Pismo z zahtevo pa je poslal kar kraljici Elizabeti II.

Bucci trdi, da je Anglija nehala plačevati "letno dajatev" za uporabo rdečega križa na beli podlagi sredi 18. stoletja. Župan je tako proučeval mestne arhive, da bi izračunal, kolikšen je dolg kraljice Elizabete II., je poročal britanski Independent. "Vaše veličanstvo, z obžalovanjem vas obveščam, da po mojih izračunih niste plačali davka zadnjh 247 let," je zapisal Bucci v pismu angleški kraljici.

Anglija naj bi začela plačevati davek tamkajšnjemu dožu leta 1190 iz praktičnega razloga – da so lahko njihove ladje lažje plule po morju, saj je križ svetega Jurija odvračal pirate. Takrat je Genova veljala za močno morsko velesilo, saj je imela skoraj popoln nadzor nad morji zahodno od Italije. Od 13. stoletja je Anglija redno uporabljala križ svetega Jurija. Nato pa so jo Angleži povezali s škotskim križem svetega Andreja in nastala je britanska zastava, ki so jo poimenovali "Union Jack".

Bucci trdi, da je Anglija nehala plačevati Genovi za uporabo zastave leta 1746, ko jo je zasedla Avstrija. "To pomeni, da nam dolgujejo za več kot 250 let dajatev," je poudaril Bucci, ob tem pa je dodal, da je le "napol resen" pri svoji zahtevi. "Namesto denarja prosim Anglijo, naj obnovi eno izmed naših starih palač ali pa da podari denar v dobrodelne namene," je poudaril Bucci in dodal: "Recimo, da bi to bila lepa marketinška gesta za mesto."

K. K.