Geoffreyja Rusha že druga igralka obtožila neprimernega vedenja

V preteklosti jo je bilo o incidentih sram govoriti

17. december 2018 ob 16:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica serije Oranžna je nova črna Yael Stone je Geoffreyja Rusha obtožila neprimernega vedenja, ki naj bi se zgodilo, ko sta sodelovala pri igri v sydneyjskem gledališču.

Incidenti naj bi se tako dogajali med letoma 2010 in 2011, igralka pa trdi, da je Rush v njeni navzočnosti plesal popolnoma brez oblačil, jo gledal, kako se prha, in ji pošiljal seksualna SMS-sporočila.

Na začetku letošnjega leta ga je obtožila tudi igralka Eryn Jean Norvill, in sicer neprimernega dotikanja, igralec pa je tako vse tiste obtožbe kot tudi vse v povezavi z Yael Stone zanikal.

Rush se je že odzval tudi na obtožbe Stonove – dejal je, da so nepravilne in v nekaterih primerih razumljene popolnoma zunaj konteksta. "Clearly Yael je bila užaljena zaradi entuziazma, ki ga vedno prinesem v svoje delo," je igralec dejal v izjavi, ki jo je javnosti predstavil njegov odvetnik. "Resnično obžalujem, če se je počutila neprijetno."

Stonova sicer pravi, da se je vrsta incidentov zgodila med produkcijo gledališke igre The Diary of a Madman. 25-letnica je najprej od 59-letnega igralca začela prejemati seksualna SMS-sporočila, potem pa se je začel še neprimerno vesti.

Oskarjevec naj bi enkrat nad njo držal ogledalo, medtem ko se je prhala, da bi jo videl brez oblačil. "Verjamem, da se je s tem želel pošaliti, a dejstvo je, da sem se počutila neprijetno," je dejala.

Takrat ni vložila pritožbe, saj se je bala, da bo imela negativen vpliv na njeno kariero. "Takrat noben del mojih možganov ni želel imeti pogovora z uradnimi osebami."

Rush se sicer trenutno na sodišču, ki še ni sprejelo končne odločitve, bori proti časopisu, ki je javno objavil poročila o primeru, v katerih so zbrane obtožbe Norvillove.

P. B.