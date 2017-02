George Clooney bo očka, z Amal pričakujeta dvojčka!

Njun prihod napovedan za junij

Dolgo in zelo naglas se je ugibalo, zdaj pa je potrjeno: Amal in George Clooney pričakujeta dvojčka.

Ni veliko novic, ki bi utegnile zasenčiti Beyoncejino spektakularno oznanilo dvojne nosečnosti izpred nekaj dni, a morda bo tej uspelo: 55-letni nekdanji zagrizeni samec in 39-letna ugledna odvetnica za človekove pravice bosta nekaj manj kot tri leta po bleščeči poroki v Benetkah postala starša, in to kar dvakrat.

O Amalini nosečnosti se je šušljalo že nekaj časa, a je Britanka libanonskega rodu šele v zadnjih dneh začela veselo novico tudi "uradno" širiti med njunimi najbližjimi, poroča tabloid People, v dnevni pogovorni tv-oddaji The Talk pa so se dokopali do informacije, da naj bi dojenčka na svet prijokala junija.

Slavna zakonca, ki sta poleg rednega pojavljanja na rdečih preprogah dejavna tudi na človekoljubnem področju, sta se pred nekaj tedni udeležila gospodarskega foruma v Davosu, kjer je bila v središču pozornosti Amal - svetovna elita se ji je poklonila za delo na področju človekovih pravic.

Leta 2015 je Clooney, tudi dvakratni nosilec naslova najbolj seksi moškega na svetu, v nekem intervjuju povedal, da je po tem, ko je spoznal Amal (pred poroko se je pisala Alamuddin) spremenil pogled na svojo prihodnost: "Vedno sem bil optimističen glede sveta. Nisem pa bil vedno popoln optimist glede tega, kako se bo izšlo meni osebno. A zdaj sem."

Pred tem je oskarjevec na očeh javnosti zamenjal več spremljevalk, nekaj je bilo igralskih kolegic iz Hollywooda, med njimi Renee Zellweger, nazadnje pa je bil v resnih zvezah z italijansko tv-starleto Elisabetto Canalis in nato še z ameriško rokoborko Stacy Keibler.

Medtem se je Amal bolj kot zmenkarijam posvečala delu, na seznamu njenih klientov sta tudi Julian Assange in Julija Timošenko.

