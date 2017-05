George Clooney: Dvojčka bi se lahko rodila vsak čas

Z Amal bosta prvič zibala

31. maj 2017 ob 16:11

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralec George Clooney je v šali dejal, da ga ima žena Amal na kratki vrvici. Moral bi se namreč udeležiti dobrodelne prireditve, a ker je rojstvo dvojčkov že zelo blizu, je moral ostati doma.

Nekdanji zagrizeni samec, ki je maja dopolnil 56 let, je soustanovitelj nagrade aurora, ki jo vsako leto za humanitarne dosežke podelijo posamezniku ali posameznici. Letošnje prireditve, ki je potekala v Armeniji, se je udeležil zgolj prek videokonference, poroča Vanity Fair.

"Res bi si želel biti na podelitvi, a če ne bi bil doma in bi se v tem času rodila dvojčka, se tja nikoli več ne bi smel vrniti," se je pošalil v posnetku in s tem namignil, da je rojstvo otrok že zelo blizu.

To bosta prva otroka za zvezdniški par. Clooney je v preteklosti večkrat dejal, da ne bo imel otrok, a je Amal nepričakovano zanosila in zdaj se starševstva veseli tudi on. "Novico o nosečnosti sva sprejela z odprtimi rokami."

Leta 2015 je Clooney, tudi dvakratni nosilec naslova najbolj seksi moškega na svetu, v nekem intervjuju povedal, da je, potem ko je spoznal Amal, spremenil pogled na svojo prihodnost: "Vedno sem bil optimističen glede sveta. Nisem pa bil vedno popoln optimist glede tega, kako se bo izšlo meni osebno. A zdaj sem."

Po poročanju tujih medijev naj bi dvojčka na svet prijokala v začetku junija oziroma "vsak trenutek".

P. B.