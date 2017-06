George Clooney prodal svojo znamko tekile za milijardo dolarjev

Pijača je nastala kot "hišna tekila" treh prijateljev

22. junij 2017 ob 15:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

Novorojenima dvojčkoma Georgea Clooneyja se nedvomno ne bo za bati, da bosta dobro preživljena. 56-letni igralec je namreč za kar milijardo dolarjev prodal svoj ljubljeni Casamigos, znamko tekile, ki jo je soustanovil s soprogom Cindy Crawford, Rendejem Gerberjem.

Casamigos je za vrtoglavo vsoto kupilo britanski velikan na področju žganih pijač, Diageo.

Clooney je Casamigos ("Hiša prijateljev") ustanovil leta 2013, skupaj s prijateljema Gerberjem, podjetnikom na področju pijač, in Mikom Meldmanom, nepremičninskim mogotcem.

Zamisel se jim je rodila v enem od večerov, podkrepljenih s tekilo, ali, kot je to diplomatsko povedal Gerber: "Casamigos se je rodil iz prijateljstva in zamisli, da bi ustvarili najboljšo, najelegantnejšo tekilo za našo hišno tekilo." Prijatelji so namreč iskali popolno tekilo, a je nikakor niso našli, zato so se odločili, da proizvedejo kar svojo.

Sprva je bil Casamigos tako dejansko mišljen zgolj za zasebne dogodke, a je trojici distiler tekile povedal, da bo moralo podjetje glede na velike zvarjene količine pridobiti vsa ustrezna dovoljenja. Škode ni bilo - tekila Casamigosa se je naglo izkazala za prodajni magnet.

Podjetje je lani proizvedlo 120.000 zabojev, letos pa jih pričakujejo 170.000.

Ostali bodo del Casamigosa

Zakaj se je Clooney odločil podjetje prodati, ni znano, mediji pa ugibajo, da se nekdaj zapriseženi samec s poroko z odvetnico Amal Alamuddin in nedavnim rojstvom dvojčkov Elle in Alexandra zdaj umirja in pušča prekrokane večere za seboj.

"Če bi nas pred štirimi leti vprašali, ali imamo v rokah milijardo dolarjev vredno podjetje, mislim, da ne bi rekli, da imamo," je povedal Clooney za CNBC. "To odraža zaupanje Diagea v naše podjetje in naše zaupanje v Diageo." Igralec je ob tem še zatrdil, da bo trojica še vedno ostala "del Casamigosa". "Začenši z enim ta kratkim že nocoj. Morda dvema."

Kot so sporočili iz Diagea, načrtujejo Casamigos, "najhitreje rastočo znamko vrhunske tekile v ZDA", mednarodno razširiti. Prvi obrok plačila bo 700 milijonov dolarjev, še 300 milijonov pa bodo izplačali tokom desetih let v primeru, da bo družba dobičkonosna.

Looking back to where it all began. #NationalBestFriendDay #HouseOfFriends A post shared by Casamigos Tequila (@casamigos) on Jun 8, 2017 at 1:03pm PDT

REPOST @randegerber Celebrating our Birthdays @casamigos style. Thanks for the cool cake Amal. #houseoffriends A post shared by Casamigos Tequila (@casamigos) on May 8, 2017 at 1:06pm PDT

K. S.