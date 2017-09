George Clooney v satiri Suburbicon obravnava tematiko odnosov med rasami

Neuspešen "talilni lonec različnosti"

3. september 2017 ob 14:59

Benetke - MMC RTV SLO, Reuters

Satira Suburbicon, ki jo je režiral hollywoodski zvezdnik George Clooney, se spopada z rasnimi predsodki in tako odstira lažno tančico sijaja nad idilično podobo ameriških predmestij 50. let prejšnjega stoletja.

Ameriški igralec in režiser George Clooney je povedal, da se z novo temačno satiro Suburbicon spopada s tematiko rasizma, ki vedno v današnji jezni ameriški družbi znova izbruhne na površje. "To je film o tem, da se bomo morali sprijazniti z idejo, da nismo nikoli v popolnosti razrešili vprašanja rasnih odnosov," je dejal Clooney na novinarski konferenci pred premiero 74. filmskega festivala v Benetkah. "Še veliko dela imamo, preden bomo odpravili posledice izvornega greha suženjstva in rasizma," je dodal slavni igralec.

Suburbicon, v katerem sta v glavnih vlogah nastopila Matt Damon in Julianne Moore, se dogaja v manjšem ameriškem mestu, ki je z nizom neverjetnih zločinov grobo prebujen iz ameriškega sna, prebivalci pa medtem besno nasprotujejo prihodu temnopolte družine v njihovo sosesko. Damon igra družinskega očeta, čigar življenje postaja vse bolj temačno, medtem ko se konflikt v domači skupnosti zaostruje. Moorova nastopa v vlogi njegove žene, igra pa tudi njeno dvojčico. Suburbicon, ki je bil v Benetkah predvajan premierno, bo na filmska platna predvidoma prišel v oktobru.

Nasilje, ki se je zgodilo v Charlottesvillu v Virginiji zaradi protesta proti odstranitvi kipa konfederacijskega generala Roberta E. Leeja, po Damonovih besedah priča o tem, da problematika rasnih odnosov ni in ne bo izginila, dokler v ameriški družbi ne bo prišlo do odkritega pogovora, javnega soglasja in pomiritve.

Neuspešen "talilni lonec različnosti"

Podlaga za film je scenarij iz leta 1980, ki sta ga napisala Joel in Ethan Coen, začne pa se z živahno in veselo predstavitvijo idiličnega "belega" Suburbicona s cerkvijo in nakupovalnim središčem vred. Možnost, da bo soseska po priselitvi temnopolte družine postala uspešen "talilni lonec različnosti", je hitro in kategorično zavrnjena, ko se ohlapno prijateljstvo med belim fantom in njegovim temnopoltim sosedom sprevrže v nasilje.

Po Clooneyjevih besedah ne gre za film o predsedniku Donaldu Trumpu, pač pa film zgolj odseva globoko jezo, ki je glede rasnih odnosov zasidrana v ameriški družbi. "Ljudje so jezni, jezni sami nase, jezni zaradi smeri, v katero gre Amerika, jezni zaradi dogajanja po svetu," je dejal.

"Postati predsednik zveni zabavno"

Novinarji so Clooneyja med drugim na novinarski konferenci vprašali, ali bi sam želel postati naslednji predsednik ZDA. "To zveni zabavno," se je pošalil. Pred Suburbiconom je Clooney, ki je najbolj znan po bogati igralski karieri, režiral že film Varuhi zapuščine (The Monuments Men, 2014).

Na novinarski konferenci je slavni igralec med drugim obujal spomine na sodelovanje pri zgodovinskih uprizoritvah ameriške državljanske vojne v domačem Kentuckyju, ko je še odraščal. "Moral si izbrati, ali boš unijski ali konfederacijski vojak, in jaz sem vedno izbral uporniško stran, hotel sem biti upornik. Takrat še nisem razumel zgodovine konfederacijske zastave, zastave, ki je bila ustvarjena za to, da so vihrali z njo v boj, da bi ohranili suženjstvo," je sklenil Clooney.

G. K.