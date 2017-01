Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Lucasov Muzej umetnosti pripovedi, ki se bo razprostiral na skoraj 28.000 kvadratnih metrih, bo obiskovalcem omogočil doživetje treh področij - umetnosti pripovedi, gibljivih slik in digitalnih medijev. Foto: The Lucas Museum of Narrative Art Losangeleški župan Garcetti je na predstavitvi projekta citiral Yodo: "Naredi to ali pa ne. Poskušanja ni. In mi smo danes naredili." Foto: The Lucas Museum of Narrative Art George Lucas (na fotografiji iz leta 1997) ob kostumu Chewbacce, ki je bil razstavljen v muzeju Smithsonian. V novem muzeju se bo našel prostor tudi za rekvizite iz Vojne zvezd. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

George Lucas bo zgradil (in plačal) muzej za milijardo dolarjev

Darilo mestu Los Angeles

11. januar 2017 ob 10:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

Filmski mogotec George Lucas je po dolgem omahovanju med Los Angelesom in San Franciscom izbral lokacijo za svoj dolgo načrtovani Muzej pripovedne umetnosti, ki bo stal kar miljardo dolarjev. Zgradili ga bodo v mestu angelov.

Župan Los Angelesa Eric Garcetti je odločitev že pohvalil kot "prelomno točko za mesto in območje okrog Parka razstav (Exposition Park)", kjer bodo muzej gradili. Kultni režiser je lokacijo za The Lucas Museum of Narrative Art, kjer bodo hranili njegovo zasebno zbirko umetnin in filmskih artefaktov, izbral po daljšem kolebanju med losangeleškim parkom in umetnim otočkom Treasure Island, ki leži v zalivu San Francisca. Tehtnico je menda prevagala lažja dostopnost, češ da bo muzej na losangeleški lokaciji bolj vpet v skupnost.

Župan Garcetti tako že evforično napoveduje prihod "novega dragulja", ki bo "odprl neverjetne priložnosti za vpijanje zgodb s platna in celuloidnega traku". Novi muzej bo stal v neposredni soseščini Naravoslovnega muzeja, Muzeja afriško-ameriške umetnosti in Spominskega kolizeja. Blizu je tudi Univerza Južne kalifornije, kjer je Lucas študiral in spoznal številne kasnejše sodelavce, med njimi Stevena Spielberga.

Največje darilo kakega posameznika mestu v ameriški zgodovini

Cena gradnje in opreme muzeja je bila ocenjena na približno milijardo dolarjev - in levji del stroškov bo kril George Lucas osebno. (Mimogrede, Lucas je franšizo Vojne zvezd studiu Disney leta 2012 prodal za štiri milijarde dolarjev.)

To darilo mestu še dodatno oplemenitita režiserjeva obsežna zbirka in 400 milijonov dolarjev subvencije. Garcetti je na tiskovni konferenci poudaril, da nobeno mesto v ameriški zgodovini še ni dobilo tako velikega darila od zasebnika. gradnja muzeja se bo začela še letos, dokončali pa naj bi ga do leta 2020.

V Lucasovi zbirki je okrog 10 tisoč slik, ilustracij in predmetov, med njimi so dela Normana Rockwella, N.C. Wyetha in Thomasa Harta Bentona ter ogromno artefaktov s filmskih snemanj (ja, tudi s snemanja Vojne zvezd).

Lucas je stalni dom za svojo rastočo zbirko dragocenosti iskal zadnjih deset let. Projekt je ponudil najprej San Franciscu in nato Chicagu, rojstnemu kraju svoje žene, a je obakrat naletel na močno nasprotovanje lokalnih skupnosti. (V Chicagu je hotel graditi na bregu jezera Michigan, čemur so se uprli tudi okoljevarstveniki.)

V Los Angelesu je bila zgodba drugačna: takoj so izkazali veliko zanimanje za sodelovanje, Garcetti pa upa, da bo gradnja ustvarila na tisoče priložnostnih delovnih mest, sam muzej pa kasneje še več kot tisoč rednih služb.

Kitajski arhitekt Ma Jansong je zasnoval dva različna projekta, enega za otok pred San Franciscom in drugega za Los Angeles, ki bo zdaj tudi zgrajen.

A. J.