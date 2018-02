"Gibanje #MeToo je lov na čarovnice, ki ga vodi sovraštvo do moških"

Michael Haneke oster do gibanja proti spolnim zlorabam

12. februar 2018 ob 16:25

Dunaj - MMC RTV SLO

Michael Haneke, eden najuglednejših evropskih režiserjev, je zadnji, ki je podal ostro kritiko gibanja Me Too proti spolnim zlorabam v filmski industriji, češ da je sprožilo "lov na čarovnice, ki bi moral ostati v srednjem veku".

75-letni avstrijski režiser, dvakratni dobitnik zlate palme v Cannesu, je pomisleke izrekel v intervjuju za avstrijski časopis Kurier.

"Ta nova oblika puritanstva, obarvana s sovraštvom do moških, ki prihaja na valovih gibanja Me Too, me skrbi," je dejal. "Kot umetniki se začenjamo bati, ker se spopadamo s to križarsko vojno proti kakršni koli obliki eroticizma."

Haneke se strinja, da mora biti vsakršno dejanje posilstva ali prisile kaznovano, vseeno pa opozarja pred vsesplošno histerijo, ki da jo je sprožilo gibanje.

"Ti histerični predsodki, ki se zdaj širijo, se mi zdijo absolutno gnusni. In sploh nočem vedeti, koliko izmed teh obtožb, povezanih z incidenti izpred 20 ali 30 let, so predvsem izjave, ki imajo malo skupnega z dejanskimi spolnimi napadi."

"To nima ničesar opraviti s tem, da je treba vsak spolni napad in nasilje - naj bo proti ženskam ali moškim - obsoditi in kaznovati. A lov na čarovnice, to pa je treba pustiti v srednjem veku," je pribil avtor filmov Ljubezen, Učiteljica klavirja in Beli trak.

Drugi čas

Haneke pravi, da filmov, kot je erotična drama V cesarstvu čutil (1976) režiserja Nagise Ošime, ki je dvignila precej prahu zaradi prizorov nesimuliranega seksa, danes nikakor ne bi posneli, saj bi se studii preveč bali odzivov javnosti.

"Igralce, zgolj osumljene prekrškov, danes režejo iz filmov in serij, da ne bi izgubili občinstva. Pa kje mi živimo? V novem srednjem veku?" se sprašuje Haneke, ki je s tem naslovil odločitve studiev, da iz svojih že posnetih izdelkov izrežejo igralce, ki so jih doletele obtožbe spolnega nadlegovanja.

Rezanje igralcev

Med njimi sta, denimo, Kevin Spacey, ki ga je Ridley Scott izrezal iz filma Ves denar sveta in zamenjal s Christopherjem Plummerjem, in Ed Westwick, ki so ga izrezali iz BBC-jeve serije Gnezdo zla (Ordeal by Innocence) in zamenjali s Christianom Cookom.

Westwicka so tri ženske obtožile spolnega napada, kar zvezdnik serije Opravljivka kategorično zanika, medtem ko se Spacey na večino obtožb večletnega spolnega nadlegovanja mlajših moških ni odzval.

Hanekejevi pomisleki glede neofeminističnih gibanj Me Too in Time's Up so podobni tistim, ki jih je januarja v odprtem pismu izrekla stoterica francoskih intelektualk in igralk s Catherine Denevue na čelu. Francozinje so v pismu gibanje Me Too označile za "puritanski val", ki da je moške spravil ob službe, čeprav so se zgolj "dotaknili kolena" ali pa "skušali ukrasti poljub".

Pismo je bilo sicer deležno precej polemik, obsodile so ga tudi francoske feministke, češ da meša "zapeljevanje, ki temelji na spoštovanju in užitku, z nasiljem".

K. S.