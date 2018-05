Gigi Hadid na naslovnici revije Vogue "preveč temnopolta"

Njeno fotografijo so močno obdelali

4. maj 2018 ob 15:47

Milano - MMC RTV SLO

Znana manekenka Gigi Hadid se je pojavila že na več naslovnicah kultne revije Vogue, z zadnjo pa je zaradi močno obdelane fotografije razburila mnoge in bila prisiljena v opravičilo.

Na naslovnici italijanske izdaje revije Vogue se je pojavila z občutno temnejšim tenom kože, kot ga ima sicer. "Kdo je to?" se je na družbenih omrežjih vprašal eden izmed uporabnikov in dodal, da je sprva pomislil, da je na fotografiji Beyoncé in ne Gigi Hadid. "Obdelava fotografije je grozna. Poleg tega, da so ji občutno preveč potemnili kožo, so ji tudi tako močno spremenili obraz, da si sploh ni več podobna," je še dodal.

Največ uporabnikov se je obregnilo ravno ob že omenjeno spremenjeno barvo kože. Bili so zgroženi, da so uredniki modne biblije "želeli manekenko temnejše polti, a je niso izbrali za snemanje, temveč so raje potemnili polt Hadidove".

Po plazu kritik se je bila na vse komentarje prisiljena odzvati tudi zvezdnica, in sicer je svoje mnenje delila na družbenem omrežju Instagram. "Morate razumeti, da moj nadzor nad tovrstnimi fotografiranji v smislu kreative dobesedno ne obstaja. Poleg tega pa fotografije po tem, ko odidem s snemanja, zares niso več v mojih rokah. Nad tem, kaj s fotografijo počnejo v postprodukciji, nimam nikakršnega nadzora."

Sporočilo je nadaljevala s tem, da sta močna obdelava in "bronzinški" videz popolnoma v slogu fotografa Stevena Kleina. "To dela že mnogo let in verjamem, da se je to, da sem prikazana na drugačen način, od fotografiranja tudi pričakovalo. Verjamem, da so bile vrednote italijanskega Vogua na pravem mestu, je pa res, da morda niso bile izvedene na pravilen način in so zato komentarji upravičeni."

Poleg tega pa se je v sporočilu neposredno dotaknila tudi vseh tistih, ki so bili zaradi obdelave naslovnice tako ali drugače užaljeni. Še enkrat je poudarila, da bi bil končni izdelek drugačen, če bi lahko nanj sama kakor koli vplivala. "Zato se resnično želim opravičiti, saj nikoli nisem želela drugim odvzemati priložnosti in upam, da je to dobra šola za vse ostale revije in ekipe v prihodnosti. V modni industriji so težave z reprezentacijo manekenk - naša dolžnost je, da se te težave zavedamo in se vsak dan trudimo za večjo raznolikost."

Hadidova sicer tokrat ni prvič sodelovala z italijansko izdajo revije Vogue in tudi v preteklosti se je že znašla pod plazom kritik. Leta 2015 je imela na naslovnici prav tako močno potemnjeno polt, zaradi naslovnice arabske izdaje pa so jo mnogi kritizirali, da se na njej sploh ne bi smela pojaviti in je bila odločitev urednikov popolnoma neprimerna.

is vogue italia trying to tell me that this is gigi hadid??????? pic.twitter.com/yS8N6i18Al — veronika (@chloegirI) May 3, 2018

P. B.