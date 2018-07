Gigi Hadid zvezda prihajajočega Pirellijevega koledarja

Prihodnje leto štiri Pirellijeva dekleta

26. julij 2018 ob 08:27

Pri Pirelliju so razkrili, kdo bo krasil njihov koledar za leto 2019, ki ga že tradicionalno natisnejo v zgolj nekaj tisoč izvodih. Tokrat je čast med drugim doletela tudi manekenko Gigi Hadid.

Fotografije za prihajajoči koledar je škotski fotograf Albert Watson posnel v New Yorku aprila letos, tokrat pa bodo povedale zgodbo štirih filmskih likov.

Vanje so se prelevile Gigi Hadid, Misty Copeland, Laetitia Casta in Julia Garner, ki se soočajo ali s trdim delom, da bi dosegle svoje cilje, ali s posledicami tega uspeha.

Misty Copeland in Calvin Royal III. se pojavita kot plesalca in ljubimca, Copelandova pa se prelevi tudi v vlogo plesalke v strip klubu. Laetitia Casta igra slikarko, ki živi s svojim partnerjem – upodobil ga je plesalec Sergei Polunin, Julia Garner se je za Pirellijev koledar spremenila v fotografinjo, ki v botaničnem vrtu fotografira manekenko Astrid Eiko, Gigi Hadid pa upodablja uspešno žensko. Pridružil se ji je tesen prijatelj in znan modni oblikovalec Alexander Wang.

"Če pogledamo osnovno idejo katerega koli koledarja, gre za to, da določeno fotografijo gledamo cel mesec. Ni tako kot knjiga, kjer obračaš strani, zato sem želel fotografije – seveda jih bomo uporabili več kot 12 –, ki bodo bolj kompleksne in bodo imele širšo dimenzijo," so pojasnili o konceptu.

Watson je pojasnil še, da se je projekta želel lotiti drugače, kot so to storili prejšnji fotografi. "Želel sem zgodbo, ki izraža stvari, pomembne za leto 2019," poroča BBC.

Pirellijev koledar, ki ga bodo predstavili ob koncu letošnjega leta, bo njegova že 46. izdaja. Prvič so ga pripravili leta 1964 kot oglas za italijansko znamko pnevmatik, ki bi ga krasile razgaljene lepotice, a se je z leti razvil v težko pričakovano uspešnico, ki jo v roke dobijo le izbrani.

