"Gigi in Zayn, s posojanjem oblačil še ne predstavljata dvospolnosti."

Vogue ponovno na tapeti

15. julij 2017 ob 12:18

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški Vogue je bil zaradi zadnje naslovnice in intervjuja z Gigi Hadid in Zaynom Malikom obtožen, da ne razume popolnoma pojma "dvospolnosti".

V intervjuju za Vogue sta nekdanji član fantovske skupine One Direction in ameriška manekenka pojasnila, da drug drugemu pogosto posojata oblačila. A bralci revije so mnenja, da "zgolj s posojanjem oblačil še ne postaneš dvospolen oziroma mešanica obeh spolov".

Mnogi so na družbenih omrežjih izpostavili, da se pojem nanaša na tiste ljudi, ki se ne identificirajo ne z moškim ne z ženskim spolom. "Če že želite govoriti o obrobnih skupnostih, potem se pogovarjajte z njimi, ne pa z Malikom in Hadidovo," je v Cosmopolitanu zapisal Jacob Tobia. "Čeprav zadnja naslovnica revije Vogue to prikaže na zabaven in glamurozen način, je v bistvu dejanska izkušnja tega, da se ne podrejaš nobenemu spolu, precej drugačna."

Drug drugemu posojata oblačila

"Jaz ves čas nakupujem v tvoji omari," Vogue v prispevku povzema pogovor med Hadidovo in Malikom. Na to 24-letni glasbenik dekletu odgovori, da si tudi on kdaj kaj izposodi iz njene omare. "Nekateri kosi so mi pač všeč. Popolnoma nepomembno je, če so bili narejeni za dekleta." 22-letnica se z njim v celoti strinja. "Res je. Pri tem sploh ne gre za spol, gre za to, v čem se tisti dan dobro počutiš in za to, da je zabavno eksperimentirati."

V reviji izpostavljajo, da spol za mlade predstavlja bolj kot ne zgolj neko razvedrilo, saj je odlična priložnost za igro. "Za milenijce je oznaka fant ali dekle zelo nizko na seznamu pomembnih vrednot - in njihov način oblačenja je odraz tega."

Tudi pesnik Tyler Ford, ki ga v članku citirajo zaradi raziskovanja spolnih norm, je na Twitterju izrazil neodobravanje. "Edina omemba besede 'trans' v celotnem članku je takrat, ko citirajo mene." Tako so nekateri na družbenih omrežjih izrazili željo, da bi lahko pozornost celotnega članka usmerili na Forda in ne na Malika in Hadidovo. Novinarka Hannah Orenstein je na Twitterju zapisala: "Za prikaz umikanja od norm sta bila izbrana zgolj zato, ker drug drugemu posojata oblačila?"

Vogue se je na val kritik odzval v pisni izjavi. "Z zgodbo smo želeli prikazati vpliv, ki so ga imele obrobne skupnosti na modo in kulturo. Zelo nam je žal, da v celotni zgodbi tega nismo prikazali pravilno in korektno. Veselimo se, da bomo v prihodnosti to zgodbo lahko nadaljevali z večjim razumevanjem."

