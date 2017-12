Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ed Sheeran. Foto: EPA Dodaj v

Glasba Eda Sheerana največkrat pretočena v 2017

Spotify razglasil zmagovalce

5. december 2017 ob 17:23

London - MMC RTV SLO, STA

Čeprav je dolgo kazalo na zmago Luisa Fonsija in Despacita, je Edu Sheeranu na koncu uspelo priti do lovorike najbolj predvajane skladbe na Spotifyju.

Sheeran ima v žepu najbolj predvajano uspešnico Shape Of You, ki so jo pretočili 1,4-milijardokrat. Album ÷ je s 3,1 milijarde prenosi imenovan za največkrat pretočen album leta, uporabniki so pretakali tudi druge uspešnice s tretjega albuma. Kot so danes razkrili pri Spotifyju, so njegove skladbe tako dosegle 6,3 milijarde predvajanj.

Sheeranu je uspelo prehiteti portoriškega glasbenika Luisa Fonsija, ki je s poletno uspešnico Despacito prav tako osvojil poslušalce po vsem svetu, tudi uporabnike Spotifyja. Še v juliju je bil Despacito na tej platformi razglašen za največkrat pretočeno skladbo do takrat.

Despacito je po navedbah britanskega časopisa The Guardian zaostal zaradi dveh različic pesmi, priredbe v izvedbi kanadskega zvezdnika Justina Bieberja in originala, v kateri sicer nastopa tudi portoriški raper Daddy Yankee. Tako sta pristali na drugem in tretjem mestu. Lestvico najboljših pet zaokrožujeta Something Just Like This (Chainsmokers in Coldplay) in I'm The One (DJ Khaled).

Med glasbenicami je za najuspešnejšo obveljala Rihanna. Premagala je Taylor Swift in Seleno Gomez. Med zasedbami so letos prednjačili Coldplay.

D. S.