Glasbena diva Celine Dion praznuje 50. rojstni dan

Avtorica številnih nagrajenih uspešnic

30. marec 2018 ob 21:29

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Petdeseti rojstni dan praznuje kanadska pevka Celine Dion, ki se lahko pohvali s 26 studijskimi albumi in eno najuspešnejših karier v glasbeni industriji.

Celine Dion se je rodila v Charlemagnu v Quebecu v Kanadi mami Therese in očetu Adhemarju Dionu kot najmlajša izmed 14 otrok. Glasba je bila vedno velik del družine Dion, Celine pa je že od malega sanjala o tem, da bi bila pevka. Prvič je nastopila s petimi leti, pri 12 letih pa je z mamo in bratom napisala svojo prvo pesem Ce n'etait qu'un reve (Bile so samo sanje).

Glas mlade pevke je do solz ganil glasbenega menedžerja Reneja Angelila in ravno on ji je pomagal na poti do zvezd. Vanjo je vložil ves denar, ki ga je imel – leta 1981 je pod hipoteko dal svojo hišo, da je lahko financiral pevkin prvi album La voix du bon Dieu. Ta je postal pravi hit, Celine Dion pa zvezda domačega Quebeca. Kmalu je postala priljubljena tudi drugje po svetu in prejela številne nagrade, prvemu albumu pa jih je sledilo še uspešnih devet, vsi v francoščini.

Evrovizijska zmaga in svetovna slava

Veliko prepoznavnost in pozornost svetovne javnosti ji je prinesel nastop na tekmovanju za Pesem Evrovizije leta 1988 v Dublinu na Irskem, na katerem je zastopala Švico in zmagala. Po tistem se je pevka z Angelilom, s katerim se je poročila leta 1994, podala tudi na ameriški trg. Ko je začela prepevati v angleščini, je njena mednarodna kariera zares vzcvetela. Prvi album v angleščini, ki jo je morala precej izpiliti, je posnela leta 1990 - Unison.

Do danes je Celine Dion posnela skupno 26 studijskih albumov, od tega 11 v angleškem jeziku. Med največjimi uspešnicami so Because You Loved Me, I'm Your Angel, The Power of Love, A New Day Has Come in ne nazadnje pesem iz filma Titanik My Heart Will Go On, za katero je leta 1999 prejela dva grammyja in oskarja. Ta pesem je v ZDA dosegla tudi svojevrsten rekord: v enem samem tednu so jo na radijskih postajah v ZDA zavrteli kar 116-milijonkrat.

Za skladbo Beauty and the Beast za istoimenski Disney film iz leta 1991 - Lepotica in zver, ki jo je zapela v duetu s pevcem Peabom Brysonom, si je prav tako prislužila oskarja za najboljšo izvirno skladbo kot tudi grammyja za najboljšo pop izvedbo dua ali skupine. Med drugim si lasti tudi dva grammyja za album Falling Into You, pa več nagrad Billboarda, ameriških glasbenih nagrad in nagrad juno ter felix.

Le nekaj dni pred 50. rojstnim dnem je pevka odpovedala številne napovedane koncerte v tem in naslednjem mesecu v Las Vegasu. Kot piše na njeni spletni strani ji že več kot leto dni težave povzroča Evstahijeva cev, zaradi katere ima težave s sluhom in zato težko poje. Nekaj nastopov v lasvegaškem Caesar's Palace je odpovedala že po moževi smrti januarja 2016. Skupaj imata tri sinove.

