Glasbena popestritev v Šiški tudi poleti

Brezplačni koncerti

29. junij 2017 ob 16:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za pestro poletno dogajanje v prestolnici bo poskrbel tudi Kino Šiška, ki pripravlja niz brezplačnih koncertov, nastopili bodo popdvojec Les Flatmates, indie-popdvojec SEA + AIR ter nemški kantavtor Frère.

Na prvem brezplačnem večeru Poletja v Šiški že to soboto se bosta predstavili Julia in Nina, ki v svojem vedrem akustičnim popom združujeta vplive od soula in swinga do ljudskih pesmi iz različnih držav. Soulovski/worldovski/popovski dvojec Les Flatmates je nastal v Pragi, ko se je Julia s Finske preselila na Češko – v stanovanje, kjer je že živela Slovakinja Nina, sicer članica več slovaških bendov. Sostanovalki sta se hitro ujeli tudi kot glasbenici, prve nastope v Julijini sobi hitro zamenjali za dnevno sobo, nato za praške bare in kmalu še za odre po tujini. Pridružila pa se jima bo še češka kantavtorica in pianistka Bára Zmeková.

11. julija bosta nastopila Sea + Air, ki sta s samosvojim glasbenim izrazom in nekonvencionalno paleto glasbil februarja lani prvič predstavila svoj drugi album Evropi. S sredozemsko toplino prežeta plošča se je od izdaje povzpela visoko na marsikateri lestvici in par privedla na številne pomembne televizijske programe po vsem svetu, v vmesnem času pa sta se Eleni in Daniel v želji, da sta bliže jugovzhodnim državam, po katerih tako rada koncertirata, preselila v Grčijo in tam začela pisati tretjo ploščo.

24. avgusta prihaja Frère. Ta je pod vplivom glasbenikov, kot so José Gonzalez, Bon Iver, Nick Drake in Ben Howard, glasbo začel ustvarjati leta 2011, od izida EP-ja Ghost leta 2014 pa je nastopil po vsej Nemčiji in številnih evropskih festivalih.

Uvod v zunanje dogajanje je Kino Šiška v sodelovanju z različnimi organizacijami pričela že s celodnevnim dogodkom Šiška Open, združitvijo festivala urbanih športov in ustvarjalnih delavnic za mlade ŠiškaFejst in finala Špil lige, kot glasbeni gost presenečenja pa je nastopil tudi Magnifico.

D. S.