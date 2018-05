Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ozzy želi več časa preživeti z družino. Foto: Reuters Elton John bo na poslovilni turneji kar tri leta, nato pa se bo posvetil otrokoma, ki ju ima z možem Davidom Furnishom, sicer filmskim ustvarjalcem. Foto: Reuters Paul Simon se na poslovilno turnejo odpravlja 16. maja. Foto: Reuters Dodaj v

Glasbene legende, ki se letos poslavljajo od koncertnih odrov

Poslovilne turneje

15. maj 2018 ob 11:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

Letos naj bi se od koncertnih odrov poslovilo kar nekaj glasbenih velikanov, svojo poslovilno turnejo so med drugim napovedali Elton John, Ozzy Osbourne in Slayer.

Lahko bi rekli, da je napoved poslovilne turneje eden najstarejših trikov glasbenikov, da na svoje koncerte privabijo čim večje število oboževalcev, ki se koncerta udeležijo "za vsak primer", saj nočejo tvegati, da svojega idola nikoli ne bi videli nastopati.

Tako smo v preteklosti doživeli že več poslovilnih turnej, ki pa glasbenikov niso ustavile, da po njih ne bi nadaljevali z nastopanjem. V preteklosti so najbolj odmevale poslovilne turneje Cher, Ozzyja Osbourna, Tine Turner, Phila Collinsa in skupine Kiss, ki so se izkazale le za dobre marketinške trike. Vsi našteti namreč še vedno veselo nastopajo.

Najverjetnejša je upokojitev Simon in Baezove

Tudi letos naj bi se od odrov poslovilni številni velikani, najbolj odmevajo napovedane upokojitve Paul Simona, Eltona Johna, Ozzyja Osbourna, Joan Baez in skupin Lynyrd Skynyrd ter Slayer.

Najverjetneje je, da se bosta od nastopanj zares poslovila Paul Simon in Joan Baez, prvi je sicer že večkrat napovedal, da ne bo več koncertiral, vendar tokrat skoraj zagotovo misli resno, saj se bliža svojemu 80. letu. Simon namerava svojo poslovilno turnejo, ki se začne 16. maja, izvesti zgolj v ZDA. Joan Baez, ki je leta preživela na poti, pa se od koncertnih odrov poslavlja zaradi težav z glasom: "Nihče si ne more predstavljati napora, ki ga vlagam v petje. Glasilke me ne ubogajo več."

Elton John se bo poslavljal tri leta

Elton John je v preteklih desetletjih nastopal kot nor - kljub rezidenci v Las Vegasu, je vmes našel čas za nastope po vsem svetu. Elton, ki je lani dopolnil 70. let, se ne namerava upokojiti zaradi starosti ali zdravja, ampak bi čas, ki ga zdaj preživlja na koncertih, raje posvetil svojima šoloobveznima otrokoma. Njegova poslovilna turneja, na katero se odpravlja septembra, naj bi trajala kar tri leta. A tudi po poslovilni turneji ne gre izključiti, da se ne bo znova pojavil na odrih. Že leta 1977 je napovedoval, da samostojnih koncertov ne bo več organiziral.

Že več kot 20 let svojo upokojitev napoveduje tudi Ozzy Osbourne, ki se je od nastopanja prvič poslovil leta 1992 s turnejo No More Tours, vendar upokojitev ni trajala dolgo. Letos naj bi šlo zares: "Moram upočasniti, uživam v vlogi dedka, nočem zamuditi odraščanja še ene generacije Osbournovih. Občasno bom še vedno nastopal, vendar nočem za šest mesecev in več odhajati na svetovne turneje."

Od koncertnih odrov naj bi se poslovili tudi Slayer in Lynyrd Skynyrd. Slayer naj bi zadnjič na oder stopili 2. decembra v Berlinu, Lynyrd Skynyrd pa se od koncertnih odrov načrtujejo poslavljati kar dve leti, še piše Rolling Stone.

Sa. J.