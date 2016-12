Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Novico je par objavil na družbenem omrežju Instagram. Foto: Reuters Sorodne novice Presenečenje! Pink bo znova zibala. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Glasbenica Pink in Carey Hart sta se razveselila drugega otroka

Dobila sta sina

29. december 2016 ob 08:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški pevki Pink in njenemu možu Careyju Hartu se je 26. decembra pridružil drugi otrok - 5-letna Willow Sage je dobila bratca.

Glasbenika sta že od nekdaj vedela, kako želita poimenovati svojega sina. Pink je leta 2010 v intervjuju pojasnila, da bosta sina zagotovo poimenovala Jameson, saj imata oba irske korenine ter oba obožujeta viski. Njun prvi sin je tako dobil ime Jameson Moon Hart.

Spola drugega otroka par, ki je poročen od leta 2006, ni želel izvedeti pred samim rojstvom. 41-letni Carey pa je pred nekaj tedni priznal, da bi si sicer vseeno bolj želel imeti sina. "Želim si, da bi bil otrok zdrav. Doma že imamo princesko, zato morda malo upam, da prihaja fantek."

Pink pa je v oddaji Good Morning America razložila, da uživa v starševstvu. "Zelo rada sem mama," je dejala. "Že pred časom sem se odločila, da bom imela uspešno družino in to je eden izmed mojih največjih življenjskih ciljev."

Glasbenica je sicer svojo nosečnost kar nekaj časa skrivala ter jo je javnosti razkrila šele novembra. Na omrežju Instagram je objavila fotografijo, ki jo je pospremila zgolj z napisom "Presenečenje!"

Preden se je rodila Willow je pevka novico naznanila v pogovorni oddaji Ellen. Nato so jo na vsakem koraku začeli zasledovati paparaci, ki so želeli fotografirati njen nosečniški trebušček. Zvezdnico je to pred leti močno razjezilo, zato je tokrat novico želela javnosti pokazati kar sama.

Jameson Moon Hart 12.26.16 A photo posted by P!NK (@pink) on Dec 28, 2016 at 2:31pm PST

P. B.