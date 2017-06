Glasbeniki posneli dobrodelno skladbo za žrtve požara v Londonu

Pobudnik projekta Simon Cowell

21. junij 2017 ob 15:54

London - MMC RTV SLO

Več kot 50 glasbenih zvezd, med njimi tudi Stormzy, Robbie Williams in Emeli Sande, je stopilo skupaj ter v dobrodelne namene pripravilo priredbo skladbe Bridge Over Troubled Water.

Snemanje priredbe klasike, ki jo v izvirniku izvajata Simon & Garfunkel, je organiziral glasbeni mogotec Simon Cowell, celoten izkupiček od prodaje pa bo namenjen žrtvam požara v stanovanjski stolpnici v Londonu ter njihovim svojcem.

Poleg znanih glasbenikov so svoje glasove prispevali tudi nekateri preživeli ter člani četrtne skupnosti, ki jo je požar tako močno prizadel. Nastopili so v obliki zbora, vodil pa jih je Gareth Malone. "Čudovito je bilo videti, kako čustveni so postali," je Malone dejal za The Sun. "Nekateri izmed njih so v Grenfell Towerju celo živeli in imajo popolnoma uničene domove, zato je bilo snemanje zanje zelo čustveno."

Skladba je na spletu postala dostopna ob osmih zjutraj, en teden po uničujočem požaru. Na spletišču iTunes se je zgolj dve uri po izdaji zavihtela na prvo mesto po številu prenosov.

Začetek je prav posebej priredil raper Stormzy, ki v skladbi med drugim pravi "Ne vem, kje naj začnem, zato bom začel s tem, da vas nikoli ne bom pozabil". Po prvem refrenu je svoj raperski vložek ponudil še WSTRN. Poleg že omenjenih glasbenikov so se dobrodelnemu projektu med drugim pridružili še Brian May, Nile Rodgers in Roger Daltrey, slišati pa je mogoče tudi glasova dveh nekdanjih članov fantovske zasedbe One Direction - Liama Payna in Louisa Tomlinsona, poroča BBC.

Kelly Jones, pevka zasedbe Stereophonics, je dejala, da se ji izbira skladbe zdi zelo primerna. "Vse, kar se zadnje čase dogaja tako v Londonu kot tudi po preostanku države, je grozno. Zato je pomembno, da ljudje stopijo skupaj."

"Upam, da bo to vsaj malo pokazalo moč skupnosti v Londonu, ki ga dela le še bolj čudovitega, kot je sicer," pa je pojasnila Emeli Sande.

Celotno skladbo lahko poslušate spodaj.

P. B.