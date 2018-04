Glasbeniki predelali in izdali največje hite Eltona Johna

Kaj pa o tem meni glasbena legenda?

8. april 2018 ob 12:27

London - MMC RTV SLO

Številni svetovno znani glasbeniki, vključno z Miley Cyrus, skupino Coldplay in Queens of the Stone Age ter Edom Sheeranom, so s skupnimi močmi predelali in ponovno izvedli največje hite britanske glasbene legende Eltona Johna.

Priljubljene skladbe, ki jih je glasbenik ustvaril ob pomoči tekstopisca Bernia Taupina, so glasbeniki ponovno glasbeno interpretirali in izdali v dveh albumih, "Revamp" in "Restoration". Prva plošča je ustvarjena v ritmih popa, druga pa se naslanja na country.

Elton John je nad glasbeno novostjo navdušen. Za britanske medije je namreč povedal, da sta s Taupinom zelo vesela, da bo njune skladbe odslej mogoče slišati še v drugačni izvedbi. "Zadovoljna in ponosna sva, ko se pevci, ki jih spoštujeva in občudujeva, odločijo, da bodo najine skladbe izvedli ponovno in jih javnosti predstavili še malo drugačni luči ter jim dodali svojo noto," je še poudaril in dodal, da bodo s pomočjo mlajših izvajalcev skladbe lažje dosegle tudi mlajše občinstvo.

Album "Revamp" vključuje vse večje hite Johnovega repertoarja, začne pa se s pesmijo "Bennie and the Jets", pri izvedbi katere se je poppevki Pink in raperju Logicu pridružil še sam Elton John. Florence in Machine je postregla s pesmijo "Tiny dancer", Ed Sheeran pa je predelal pesem "Candle in the wind", za katero pravi, da jo je prvič slišal na dan pogreba princese Diane, ko mu je bilo le šest let.



Rosanne Cash, hči Jonnyja Casha, je ob izidu albuma povedala, da je Elton v svojem ustvarjanju neverjetno pronicljiv in da lahko prilagodi ter vzljubi vse vrste glasbe - gospel, folk in celo blues.

Pri ustvarjanju albuma so sodelovali tudi Sam Smith, Mary J. Blige, Mumford & Sons, Demi Lovato, The Killers, Dierks Bentley in Emmylou Harris.

John Elton in Bernie Taupin sta skupno pot ustvarjanja začela leta 1967, ko sta se odzvala na isti oglas, v katerem so iskali pisce pesmi. Zadnjič pa sta sodelovala leta 2016, ko sta ustvarila Eltonov album "Wonderful Crazy Night".

Album "Revamp" lahko poslušate na spodnji povezavi.

K. Ši.