Gobov ješprenj s porom

Ješprenj namočimo večer prej

13. februar 2018 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag ješprenja, 60 dag svežih gob (jurčki, lisičke ...), 3 žlice olivnega olja, 2 pora, 2 dag masla, peteršilj, sol, poper.

Ješprenj namočimo za nekaj ur (najbolje pa kar čez noč). Nato ga oplaknemo in skuhamo.

Gobe očistimo in narežemo na rezinice, očistimo tudi por in ga narežemo na kolesca. Na maslu in olju oboje skupaj dobro popražimo. Prilijemo nekaj žlic vode in dušimo še približno 10 minut. Začinimo s soljo in poprom.

Odstavimo in zmešamo z odcejenim ješprenom. Potresemo z nasekljanim peteršiljem in ponudimo.