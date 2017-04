Goldie Hawn o razlogih, zakaj je za 15 let zapustila Hollywood

Igralka je želela spremembo

Goldie Hawn je svoj zadnji film posnela pred 15 leti, po letih prepričevanja jo je stanovska kolegica Amy Schumer zvabila nazaj pred kamere in nastal je film Snatched.

71-letna igralka je v novem intervjuju za revijo Interview razložila, da si je preprosto vzela odmor. "Ker verjamem, da je smisel življenja, da nekaj narediš, da slediš spremembam. Vse se vrti okoli prehoda. Ne morem sploh pomisliti, kako je, da kot človek ne rasteš. Ko sem dopolnila 50 let, sem vprašala nekatere svoje prijateljice - vse so bile igralke mojih let -, kaj bomo počele zdaj. Hotela sem pobegniti nekam, kjer bi lahko živela, se učila o arheologiji ali pa pomagala svetu pri obnovi. Hotela sem se poglobiti vase in se vprašati, kdo sem zdaj, kaj lahko pomudim drugim, kaj se lahko še naučim," se je spominjala igralka v intervjuju.

Na koncu se posvetila študiju psihologije. 9. september 2001 je bil prelomen tudi zanjo, saj kot je poudarila, se je takrat odločila, kaj želi doseči. Napisala je dve knjigi in ustanovila program Mindup, ki pomaga otrokom pri izboljšanju svojih sposobnosti za učenje. Trenutno se program izvaja v Jordaniji, Srbiji, Veliki Britaniji, Kanadi in Hong Kongu. "Nikoli nisem gledala nazaj. Nikoli nisem želela več igrati. Toliko sem bila vpletena v ta program," je priznala igralka.

Ko je beseda nanesla na mlade igralce, je Hawnova poudarila, da ni dovolj zgolj, če sledijo svojim sanjam. "Veliko dela je treba vložiti v to. Če se želite postati igralec, začnite obiskovati igralsko šolo. Če želite postati plesalec, potem se naučite plesati. To sem storila sama," je priznala Hawnova.

A ob tem je opozorila, da se sanje včasih ne uresničijo. "Kar nosite skozi življenje je vaša avtentičnost. Naučite se najprej, kako zabiti žebelj v les. Naučite se, kako je, če se mučiš za nekaj. Naučite se, kako je, če vam spodleti. Naučite se sprejeti zavrnitev. Ampak tega si ne jemljite osebno," je še dodala 71-letnica.

Hawnova bo v svojem naslednjem filmskem projektu zaigrala mamo liku, ki ga bo uprizorila Schumerjeva. Ta je skupaj s svojo sestro Kim Caramele in ustvarjalko filma Izganjalke duhov Katie Dippold napisala tudi scenarij.

