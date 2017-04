Goli kopalec v fontani Trevi ali ko ne zadostujejo niti visoke kazni in poostreni nadzori

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ena najbolj obleganih rimskih znamenitosti - fontana Trevi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Italijanske policiste razjezil moški, ki je gol skočil v fontano

21. april 2017 ob 19:35

Rim - MMC RTV SLO/STA

Čeprav so v zadnjih letih zvišali denarne kazni in poostrili nadzor, se še vedno najdejo posamezniki, ki si privoščijo kopanje v eni najbolj obleganih rimskih znamenitosti - fontani Trevi.

Najnovejši prekrškar, ki je razjezil italijanske može postave, se je v fontani kopal gol. Kot so poročali tamkajšnji mediji, so akcijo neznanega moškega s ploskanjem in spodbujanjem pospremili številni turisti in domačini.

Manj navdušeni so seveda policisti. Moškega so zavili v brisačo in ga odpeljali na policijsko postajo, kjer se je sprva želel pretvarjati, da je tujec, a so policisti hitro ugotovili, da gre za Italijana. Moškega bo doletela kazen zaradi prepovedanega vstopa v vodnjak iz 18. stoletja, poleg tega pa zelo verjetno še kazen zaradi izogibanja aretaciji in oviranja pravice.

Ljudje, večinoma turisti, redno kršijo zakon in se namakajo v vodnjaku ali plezajo po kipih. Najpogosteje skušajo poustvariti znameniti prizor iz filma Sladko življenje (La Dolce Vita) režiserja Federica Fellinija iz leta 1960, ko švedska igralka Anita Ekberg skoči v fontano.

Lanskega julija je morala policija ljubiteljico Ekbergove povleči iz vodnjaka, le nekaj dni prej pa so se v fontani slikale tri mlade turistke v kopalkah, ko so druga drugo škropile z vodo.

400 evrov za kopanje v fontani

Oblasti so se tako naveličale prekrškarjev, da so leta 2015 podvojile kazen na 400 evrov. Novembra lani pa so nadzor okoli fontane še dodatno poostrili, potem ko so zaključili prenovo v vrednosti dveh milijonov evrov. Kar pa seveda ni ustavilo vseh, ki so želeli namočiti svoja stopala v fontani Trevi.

