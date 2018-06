Goljufivi gostje restavracijo pahnili v velike dolgove

Restavracija je svoja vrata zaprla prejšnji teden

24. junij 2018 ob 18:02

Chendu - MMC RTV SLO

Gostinska ponudba, pri kateri lahko gostje po nizkih cenah pojedo neomejeno količino hrane, se je za neko restavracijo na Kitajskem izkazala za pogubno - restavracijo so goljufivi gostje namreč spravili v ogromne dolgove.

Restavracija The Jiamener Hotpot v kitajskem mestu Chendu, ki je znano po številnih plantažah pekočega čilija, je neomejene obroke po nizkih cenah, ki jih v Sloveniji poznamo tudi pod imenom "kolikor lahko pojeste" oziroma "all you can eat", v svojo ponudbo vključila na začetku junija. Gostje so se lahko za pičlih 15 evrov z neomejenimi količinami hrane pekoče hrane, ki jo je restavracija ponujala, mastili ves mesec!

Su Jie, eden izmed lastnikov restavracije, je na začetku meseca za kitajske medije povedal, da je ponudba v restavraciji doživela velik uspeh - dnevno je namreč privabila tudi do 500 gostov. Briljantna poteza je temeljila na prepričanju, da ljudje ne morejo pojesti neomejenih količin pekoče hrane. A lastniki restavracije so se motili ...

Lačni gostje so restavraciji, ki je svoja vrata zaprla prejšnji teden, namreč naprtili dolg v višini 65.000 evrov. "Nekateri so si hrano celo nosili domov, drugi pa so bone za obroke posojali svojim znancem in prijateljem - to pomeni, da je "članarino" enega meseca plačala ena oseba, na njen račun pa se je potem celoten mesec prehranjevalo več oseb," so za CNN še povedali lastniki.

"Hrana ni bila slaba, na voljo pa je bilo tudi zelo veliko različnih vrst jedi. Žal mi je, da so restavracijo zaprli," je še povedal neki razočarani gost.

K. Ši.